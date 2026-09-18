Planurile pentru o bază militară SUA în Polonia "avansează". Unde ar putea fi amplasată

Statele Unite ar putea avea o bază militară permanentă în Polonia, iar autorităţile de la Varşovia spun că aceasta ar urma să fie amplasată în vestul ţării. Oficialii americani au analizat deja posibile locaţii, iar Donald Trump a anunţat "progrese majore" în discuţii. Aproximativ 10.000 de militari americani sunt staţionaţi în prezent în Polonia, în principal prin rotaţie.

Polonia pledează de mai mulţi ani pentru o prezenţă aliată mai consistentă pe flancul estic al NATO şi şi-a intensificat aceste eforturi după invazia rusă din Ucraina vecină, în 2022.

În luna iunie, ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că Departamentul Apărării al SUA este deschis faţă de propunerea Poloniei de a găzdui o prezenţă militară americană permanentă, însă nu a fost luată nicio decizie în acest sens, potrivit Reuters.

Oficiali americani au analizat posibile amplasamente pentru noua bază

Săptămâna trecută, oficiali americani au vizitat Polonia pentru a evalua posibile amplasamente pentru această bază, au anunţat reprezentanţi ai guvernului polonez. Ei au vizitat oraşele Poznan şi Powidz, ambele situate în vestul ţării, le-au declarat jurnaliştilor oficiali din cadrul Biroului pentru Securitate Naţională.

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Preşedintele american Donald Trump a salutat joi "progrese majore" în vederea creării unei baze militare americane în Polonia, după ce Varşovia a indicat că poartă discuţii cu Washingtonul pe această temă.

"Datorită conducerii curajoase a prietenului meu Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei, s-au realizat progrese majore pentru înfiinţarea unei baze a armatei terestre americane în Polonia. Dacă acest lucru se va concretiza, locul va fi anunţat în curând", a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa Truth Social.

"Va fi un pas istoric pentru marea noastră alianţă între Statele Unite şi Polonia", a adăugat el.

Aproximativ 10.000 de militari americani sunt deja staţionaţi în Polonia

Aproximativ 10.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi în prezent în Polonia, aproape exclusiv într-un sistem de rotaţii.

SUA au lansat oficial o revizuire a prezenţei lor militare în Europa, menită să împingă aliaţii europeni să îşi asume "responsabilitatea principală pentru apărarea lor convenţională", lăsând astfel să planeze spectrul unei reduceri semnificative a prezenţei americane pe continentul european.

Polonia, care joacă un rol strategic pe flancul estic al NATO şi deja alocă aproximativ 5% din PIB-ul său pentru apărare, îşi modernizează armata prin achiziţii de miliarde de euro, în special din SUA, şi lucrează la întărirea prezenţei americane pe teritoriul său.