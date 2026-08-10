Comuna cu 7.000 de locuitori care are atât de mulți bani încât nu știe ce să facă cu ei

O comună din Elveția se confruntă cu o "problemă de bogați": are atât de mulți bani în buget, încât autoritățile trebuie să găsească modalități de a-i cheltui. Meggen, o localitate cu aproximativ 7.800 de locuitori, a încheiat anul 2025 cu un excedent de 26,9 milioane de franci elvețieni, echivalentul a peste 30 de milioane de euro.

Meggen este situată pe malul Lacului celor Patru Cantoane și este cunoscută pentru vilele luxoase, proprietățile istorice și locuitorii cu venituri ridicate. Mai mult de jumătate dintre gospodării declară venituri anuale de peste 300.000 de franci, scrie Blick.

Politicienii locali au venit cu un plan în zece puncte pentru folosirea banilor. Printre propuneri se numără reducerea taxelor, plantarea de copaci pentru a crea zone de umbră în timpul verii și instalarea unor noi cișmele cu apă potabilă.

Autoritățile ar putea investi și în facilități pentru locuitori. Sunt propuse mai multe bănci pentru persoanele în vârstă, prelungirea programului piscinei acoperite în timpul iernii și extinderea gratuității bibliotecii pentru studenți și anumite categorii de angajaţi.

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Familiile ar putea beneficia de o reducere cu 10% a tarifelor pentru serviciile de supraveghere a copiilor după orele de școală. În plus, comuna ar putea reintroduce abonamentul de o zi pentru transportul public și ar putea extinde rețeaua de biciclete electrice. O altă propunere este crearea unui fond de 100.000 de franci pentru susținerea proiectelor asociațiilor locale, cu scopul de a încuraja comunitatea și de a combate izolarea socială.

Meggen nu este singura localitate elvețiană care se confruntă cu problema excedentelor foarte mari. Și cantonul Zoug, una dintre cele mai bogate regiuni din Elveția, a avut sume importante de redistribuit către populație. În 2024, cantonul a alocat 220 de milioane de franci pentru reducerea costurilor asigurărilor medicale în anii 2026 și 2027.