Au dat peste un "cadavru" într-o valiză abandonată și au sunat la poliție. Ce au descoperit criminaliștii

Ieșiseră la o plimbare în weekend, când la un moment dat au văzut o valiză abandonată pe marginea unui drum din Australia. Au aruncat o privire și s-au panicat. Înăuntru se afla „cadavrul unei femei”, așa că au sunat la poliție.

După cercetări, polițiștii au ajuns la concluzia că ceea ce inițial fusese anunțat drept trupul neînsuflețit al unei femei, găsit într-o valiză abandonată pe marginea unui drum din regiunea New South Wales, nu era un cadavru uman. Anchetatorii cred că este vorba despre o păpușă sexuală.

Poliția a fost alertată duminică, cu puțin înainte de ora 13:00, după ce doi bărbați au făcut descoperirea pe Wolgon Road, în Oallen, la aproximativ 61 de kilometri sud de Goulburn. Cei doi opriseră pentru o pauză în timpul unei plimbări cu mașina, în weekend, potrivit 7 News.

La început, în valiză a fost găsit ceea ce părea a fi trupul unei femei, iar descoperirea a ridicat întrebări cu privire la momentul în care fusese abandonată valiza. Potrivit inspectorului Linda Bradbury, obiectul părea să fie într-o stare avansată de descompunere.

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„Din păcate, cei doi se aflau într-o plimbare de weekend, așa cum fac mulți oameni, și au oprit pentru o pauză. Pentru ei a fost, cu siguranță, o descoperire extrem de șocantă”, a declarat Linda Bradbury.

Echipele criminalistice au avut dificultăți din cauza vremii, încercând să protejeze probele de ploaia puternică.

Valiză, abandonată pe marginea drumului

Valiza fusese abandonată pe marginea drumului și era ascunsă de vegetația înaltă. Inițial, polițiștii nu au fost siguri ce se afla în interiorul valizei, însă obiectul semăna foarte mult cu rămășițele unui om. Ulterior, anchetatorii au stabilit că este vorba, cel mai probabil, despre o păpușă sexuală.

„Avem și o veste bună: nu avem de-a face cu o moarte suspectă a unei persoane”, a declarat inspectorul. „Inițial a fost confundată cu un om, pentru că este foarte realistă și seamănă foarte mult cu rămășițele umane.”

În ciuda răsturnării bizare de situație, Linda Bradbury a declarat că este „extrem de mândră” de modul în care echipa sa a gestionat inițial locul presupusei crime și că nu are „niciun regret” în legătură cu operațiunea desfășurată de poliție.

Anchetatorii au fost filmați în timp ce încercau să lucreze în condiții de ploaie torențială, la aproximativ 225 de kilometri sud-vest de Sydney. Mai multe marcaje pentru probe au fost amplasate de-a lungul drumului.