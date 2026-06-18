Condamnări în cazul masacrului de la școala din Belgrad: Părinții băiatului, trimişi la ani grei de închisoare

Părinții adolescentului care a comis atacul armat de la o școală din Belgrad, în mai 2023, soldat cu moartea a nouă elevi și a unui agent de securitate, au fost condamnați la închisoare pentru neglijență și abuz. Tatăl băiatului a primit o pedeapsă de 14 ani și șase luni, iar mama acestuia a fost condamnată la doi ani și 11 luni, după rejudecarea procesului. Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Superior din Belgrad, după ce Curtea de Apel anulase prima sentință, emisă în decembrie 2024, invocând încălcări procedurale.

Tribunalul Superior din Belgrad a pronunţat această sentinţă împotriva Miljanei şi lui Vladimir Kecmanovic într-un proces care a fost redeschis după ce Curtea de Apel a anulat o hotărâre iniţială emisă în decembrie 2024 din cauza unor încălcări procedurale şi a dispus o rejudecare a procesului, potrivit postului public de televiziune RTS, citat de Agerpres.

Condamnaţi pentru neglijenţă şi abuz

De această dată, tatăl a fost din nou condamnat la 14 ani şi şase luni de închisoare pentru infracţiuni grave împotriva siguranţei publice, neglijenţă şi abuz, în timp ce mama a primit o pedeapsă de doi ani şi 11 luni pentru neglijenţă şi abuz asupra copiilor, cu o lună mai puţin decât pedeapsa impusă în prima hotărâre anulată.

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Fiul cuplului a deschis focul în mai 2023, pe când avea 13 ani, în şcoala sa din centrul capitalei sârbe, ucigând nouă colegi şi un agent de securitate, şi rănind alte şase persoane. În atac, minorul a folosit un pistol înregistrat pe numele tatălui său.

Deoarece legea sârbă stabileşte vârsta minimă a răspunderii penale la 14 ani, atacatorul nu a putut fi judecat şi a fost internat într-o instituţie psihiatrică, unde a depus mărturie ca martor în proces. În timpul procesului, acuzarea a susţinut că părinţii nu au evaluat riscul reprezentat de fiul lor şi nu au securizat corespunzător arma, în timp ce apărarea a remarcat că arma era înregistrată legal şi că responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat nu putea fi atribuită exclusiv părinţilor.

Verdictul vine după ce acest caz a şocat Serbia şi a stârnit o dezbatere aprinsă despre deţinerea de arme şi responsabilitatea părintească în incident. În procedurile preliminare, familiile victimelor îşi exprimaseră nemulţumirea, considerând că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru tragedie.