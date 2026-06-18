Victorie pentru adversarii lui Bolojan. Instanţa suspendă deciziile de excludere a puciştilor din PNL

Tribunalul Ilfov le-a dat dreptate celor din aripa Thuma. Judecatorii au decis joi suspendarea deciziile luate în Biroul Politic Naţional al PNL din 15 iunie privind sancţionare parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veştea.

"Admite cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 22 din 15.06.2026 şi ale Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluţionarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov, în situaţia exercitării căii de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 18.06.2026", este decizia luată joi de Tribunalul Ilfov.

Decizia a fost luată la solicitarea unor membri PNL care fac parte din tabăra anti-Bolojan: Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Mihai Rusu, Eduard Tatian Mititelu.

Aripa anti-Bolojan a solicitat instanței, de urgență, suspendarea executării și efectelor acestor decizii ale BPN, pe motivele de nelegalitate.

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Au fost invocate în acest sens argumentele că încalcă interzicerea "mandatului imperativ", că a fost luată de un organ fără competență, că pedeapsa este automată, fără un proces intern, și că le cere parlamentarilor să încalce legea.

Motivele de nelegalitate invocate

1. Încalcă interzicerea "mandatului imperativ":

Constituția (art. 69) spune că un parlamentar votează după propria conștiință, nu la ordinul cuiva din afară - nici al partidului. Decizia BPN face exact ce este interzis: îi spune parlamentarului cum anume să voteze și îi atașează o pedeapsă (pierderea calității de membru) dacă nu se supune. Ordin + sancțiune = mandat imperativ, declarat nul de Constituție.

2. A fost luată de un organ fără competență:

Potrivit statutului PNL, excluderea unor membri aleși (cum sunt parlamentarii) nu o poate hotărî singur Biroul Politic Național. Ea trebuie propusă de Biroul Executiv și decisă de Consiliul Național. Decizia a fost deci adoptată de un organ care nu avea acest drept.

3. Pedeapsa este automată, fără un proces intern corect:

Statutul cere o procedură înainte de a sancționa un membru: evaluarea gravității faptei, dreptul la apărare, audiere și posibilitatea de a contesta. Decizia spune că simpla nerespectare "atrage" automat pierderea calității de membru, sărind peste toate aceste garanții.

4. Le cere parlamentarilor să încalce legea:

Conduita impusă intră în conflict cu legea (Legea nr. 96/2006) și cu Regulamentul Parlamentului:

Obligația de prezență: parlamentarii sunt obligați prin lege să fie prezenți la lucrări, deci instrucțiunea "să nu participe la vot" îi pune să încalce legea.

Votul secret cu bile: la învestirea guvernului votul este secret și are doar două variante - "pentru" sau "contra". Varianta „prezent, nu votez” pur și simplu nu există la votul secret cu bile.

Secretul votului: forțarea formulei „prezent, nu votez” ar dezvălui public poziția fiecărui parlamentar și ar influența votul celorlalți, încălcând secretul votului garantat de lege.

5. Excluderea celor care acceptă o funcție de premier sau ministru fără acordul partidului este atacată pe aceleași temeiuri: depășirea competenței organului care a emis-o și constrângerea nelegală a membrilor.