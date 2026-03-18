Container cu 15 tone de jeleuri, dispărut fără urmă dintr-o parcare din Germania. Şoferul a observat după ore

Furt neobișnuit în Germania, unde un container încărcat cu 15 tone de jeleuri a dispărut fără urmă dintr-o parcare de pe autostradă. Marfa, evaluată la 250.000 de euro, a fost sustrasă în plină zi, iar anchetatorii încearcă acum să afle cum au reușit hoții să ridice un container întreg fără să atragă atenția.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 16:11
Camion alb pe o autostradă cu două benzi

Şoferul a lăsat vehiculul nesupravegheat după ce a parcat la o staţie de servicii de pe autostradă, în apropierea oraşului Neustadt-Glewe (nord), marţi dimineaţă în jurul orei 7:45 (06:45 GMT), a precizat poliţia într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Când bărbatul de 41 de ani a revenit în parcare aproximativ la ora 20:45, containerul dispăruse şi odată cu el încărcătura de jeleuri delicioase în valoare de 250.000 de euro.

Nu este clar cum ar reuşit făptaşii să ridice containerul de pe camion în plină zi fără să fi fost observaţi.

Poliţia a lansat o anchetă şi se află în căutarea jeleurilor.

Fosta “noră” a lui Victor Piţurcă a pozat extrem de provocator, iar fosta iubită a lui Torje nu s-a putut abţine
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
O femeie din Brăila, mamă a trei copii, a fost înjunghiată de soţ. Femeia voia să divorţeze
