Container cu 15 tone de jeleuri, dispărut fără urmă dintr-o parcare din Germania. Şoferul a observat după ore

Furt neobișnuit în Germania, unde un container încărcat cu 15 tone de jeleuri a dispărut fără urmă dintr-o parcare de pe autostradă. Marfa, evaluată la 250.000 de euro, a fost sustrasă în plină zi, iar anchetatorii încearcă acum să afle cum au reușit hoții să ridice un container întreg fără să atragă atenția.

Camion alb pe o autostradă cu două benzi - Shutterstock

Şoferul a lăsat vehiculul nesupravegheat după ce a parcat la o staţie de servicii de pe autostradă, în apropierea oraşului Neustadt-Glewe (nord), marţi dimineaţă în jurul orei 7:45 (06:45 GMT), a precizat poliţia într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Când bărbatul de 41 de ani a revenit în parcare aproximativ la ora 20:45, containerul dispăruse şi odată cu el încărcătura de jeleuri delicioase în valoare de 250.000 de euro.

Nu este clar cum ar reuşit făptaşii să ridice containerul de pe camion în plină zi fără să fi fost observaţi.

Poliţia a lansat o anchetă şi se află în căutarea jeleurilor.

