Rusia construiește baze pentru peste 100.000 de soldați în apropierea granițelor NATO

O investigație comună lansată de instituții media din Europa de Nord și din statele baltice arătă că Rusia își dezvoltă activ infrastructura militară în apropierea granițelor cu țările NATO. Construieşte şi extinde baze care i-ar putea permite să desfășoare acolo peste 100.000 de militari.

Vladimir Putin, alături de soldați la un centru de antrenament pentru rezerviști mobilizați, Riazan, 20 octombrie 2022 - Profimedia

Jurnaliștii postului suedez SVT, împreună cu alte instituții media din regiune, NRK din Norvegia, DR din Danemarca și estonienii de la Delfi au analizat, pe baza imaginilor din satelit, infrastructura militară rusă din apropierea granițelor europene. Imaginile arată numeroase cazărmi noi pentru mii de militari, depozite de muniție și locuri de staționare a tehnicii militare, relatează Ukrainska Pravda.

Jurnaliştii au constatat că Rusia extinde activ infrastructura militară în mai multe locuri. În special, în Pechenga (Murmansk), la 10 km de granița cu Norvegia, au fost observate cazărmi în construcţie și acumulare de tehnică militară. Același lucru se întâmplă la Petrozavodsk, în apropierea graniței cu Finlanda.

Acumulare de tehnică militară a fost observată şi în Sapyornoye lângă granița finlandeză, la Luga, în regiunea Pskov, aproape de granița cu Estonia și Letonia și la Baltiisk, în regiunea Kaliningrad. În timp ce la Kirillovskoye, la 70 km de granița cu Finlanda, se construiește un nou complex militar, iar la Kandalakșa, la Marea Albă, tot în apropiere de Finlanda, este extinsă baza existentă.

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Potrivit comandantului armatei finlandeze, Pasi Välimäki, la finalul extinderii infrastructurii rusești, în apropierea granițelor țării ar putea apărea aproximativ 80.000 de militari ruși, față de 20.000 anterior. Baza rusească de la Pechenga,la doar câțiva kilometri de granița cu Norvegia şi Finlanda, va putea găzdui, până la 17.000 de militari, față de 7.000 până acum.

În total, noile obiective și cele extinse ar putea permite Rusiei să concentreze la granițele cu Europa de Nord și cu statele baltice până la 115.000 de militari. "Este o amenințare pe care trebuie să o luăm în serios. Nu credem că toate acestea sunt doar pentru demonstrație. Este vorba despre pregătirea capabilităților pentru o confruntare cu NATO într-un conflict major, cândva în viitor", a declarat șeful serviciului suedez de informații militare, Thomas Nilsson.

Experţii din aceste ţări estimează că transferul de forțe ruseşti către aceste obiective ar urma să aibă loc după încheierea fazei active a războiului din Ucraina. "Cât timp Rusia este ocupată cu Ucraina, amenințarea militară directă este redusă. Dar acest lucru se poate schimba rapid dacă în Ucraina va exista o pauză", a spus generalul-maior Bryan Nilsen, comandantul forțelor NATO din statele baltice și Polonia.

"Dacă Rusia își consolidează acum forțele până la nivelurile pe care le-a anunțat - iar imaginile arată că exact asta face - amenințarea militară la adresa Norvegiei va crește", a declarat şi comandantul armatei norvegiene, Eirik Kristoffersen.