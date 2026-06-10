Forţele ucrainene au lansat un nou atac cu rachete şi drone pe teritoriul Rusiei, vizând o uzină militară din Ceboksarî şi rafinăria de petrol Kuibîşev din regiunea Samara, potrivit Ukrainska Pravda .

Ucraina a lovit cu drone Flamingo o uzină militară şi o rafinărie din Rusia. Ţintele, la sute de km de front - Captura foto X/ @nexta_tv

"Noaptea trecută, dronele ucrainene FP-5 Flamingo au lovit o uzină militară din Ceboksarî care furnizează armatei ocupante componente pentru drone şi rachete. Le mulţumesc Forţelor Armate ale Ucrainei pentru precizie. Rafinăria de petrol Kuibîşev din regiunea Samara a fost, de asemenea, lovită noaptea trecută. Distanţa faţă de linia frontului este de peste 900 de kilometri. Le sunt recunoscător militarilor din Forţele pentru Operaţii Speciale, Forţele Sistemelor Fără Pilot şi serviciilor de informaţii militare ale Ucrainei. Răspunsurile pe deplin justificate ale Serviciului de Securitate al Ucrainei au ajuns, de asemenea, la două obiective de infrastructură petrolieră din regiunea Vladimir, aflate la o distanţă de 700 de kilometri", a afirmat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

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Forţele Sistemelor Fără Pilot au transmis că rafinăria Kuibîşev are o capacitate de procesare de şapte milioane de tone de petrol pe an, reprezentând aproximativ 2,5% din producţia totală a Rusiei.

Statul Major al Ucrainei a raportat, de asemenea, atacurile desfăşurate în timpul nopţii.

"A fost efectuat un atac asupra uzinei VNIIR-Progress din oraşul Ceboksarî, Republica Ciuvaşă a Federaţiei Ruse. Lovirea ţintei şi izbucnirea unui incendiu pe teritoriul obiectivului au fost confirmate. Uzina este unul dintre principalii producători de echipamente de navigaţie pentru armele de precizie ale Rusiei. Aceasta produce receptoare de navigaţie prin satelit şi antene de tip Kometa, folosite pentru dronele de atac Shahed (Geran-2), rachetele de croazieră Kalibr, sistemele de rachete operativ-tactice Iskander-M şi modulele unificate de planare şi corecţie", a transmis Statul Major.

Armata ucraineană a precizat, de asemenea, că un petrolier al aşa-numitei flote din umbră, WEST Horizon, a fost lovit în Marea Neagră în cursul nopţii. "A fost confirmată o lovitură asupra sistemului de propulsie şi cârmă al navei", se arată în comunicat.