Șoferii vor trebui să se gândească de două ori înainte să apese accelerația pe drumul spre Poiana Brașov. Autoritățile locale au instalat un semafor cu radar pentru reducerea vitezei în zonele cu risc ridicat.

Sistemul este dotat cu un senzor radar care măsoară viteza autoturismelor și motocicletelor care circulă pe drumul dintre Brașov și Poiana Brașov.

Viteza maximă legală pe acest sector este de 50 km/h, iar sistemul comută automat semaforul pe culoarea roșie atunci când detectează vehicule care depășesc limita legală de viteză.

Semaforul echipat cu radar este semnalizat corespunzător prin panouri care îi informează pe șoferi și motocicliști că viteza lor este monitorizată pe acest tronson de drum.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile au amenajat în zonă și două stații pentru transportul public, precum și o trecere de pietoni.