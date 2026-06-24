Un copil de un an a murit, după ce s-a înecat în piscina unui hotel din Insulele Canare. Tragedia a avut loc în localitatea Lajares, un sat din nordul insulei Fuerteventura, unde copila se afla în vacanță alături de familia sa.

Copil de un an, înecat în piscina unui hotel din Insulele Canare. Familia de-abia venise în vacanţă - Shutterstock

Conform datelor furnizate de autoritățile locale, fetița a fost găsită plutind deasupra apei, în piscina unui complex hotelier din zonă. La fața locului au intervenit de urgență echipajele medicale, care au constatat că victima intrase în stop cardiac. În urma manevrelor de resuscitare aplicate de paramedici, funcțiile vitale ale copilului au fost stabilizate temporar la locul incidentului.

Ulterior, minora a fost transferată de urgență, cu ajutorul unui elicopter medical, la Spitalul Universitar Materno Infantil de pe insula învecinată, Gran Canaria. Aceasta a fost internată în secția de terapie intensivă pediatrică, starea sa clinică fiind catalogată drept critică.

Copilul a murit la spital

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În ciuda tratamentului administrat de personalul medical de specialitate, decesul a fost pronunțat în cursul nopții trecute. Publicația britanică Mirror menționează că decesul a survenit ca urmare a unor leziuni neurologice ireversibile, cauzate de lipsa prelungită de oxigen, care au făcut imposibilă recuperarea.

Sebastian Quintana, președintele organizației pentru siguranță maritimă Canarias 1500 Km de Costa, avertizează asupra pericolelor de acest gen şi sfătuieşte familiile să fie vigilente atunci când sunt cu minorii în apropierea plajelor sau piscinelor din staţiune: "Cu profundă durere, transmitem condoleanțe părinților săi și întregii familii. Aș dori să profit de această ocazie pentru a le reaminti părinților cât este de important să-și supravegheze permanent copiii mici și să intre în apă împreună cu aceștia".

De asemenea, un purtător de cuvânt al centrului regional de coordonare a serviciilor de urgență din Insulele Canare a confirmat detaliile operațiunii de salvare printr-o declarație oficială, precizând că intervenția aeriană a fost obligatorie din cauza severității stopului cardiorespirator suferit de pacient.