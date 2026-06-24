Artiști din toată lumea au transformat Sibiul într-o scenă uriașă la Festivalul Internațional de Teatru

Sibiul a devenit o imensă scenă în aer liber. Festivalul Internațional de Teatru este în plină desfășurare, iar sute de reprezentații de teatru, dans și circ contemporan animă fiecare colț al orașului. Marea noutate a acestei ediții a fost însă prezența fanfarei militare, care i-a încântat pe turiști.

Piața Mare din centrul Sibiului a devenit neîncăpătoare pentru a cincea zi consecutiv. Turiștii, localnicii, dar mai ales copiii s-au lăsat purtați de energia artiștilor stradali care au transformat orașul într-o imensă scenă în aer liber.

Vizitatoare: "E foarte faină atmosfera. Copiii se bucură tare de toate spectacolele astea și, cot la cot cu ei, ne bucurăm și noi".

Vizitator: "Foarte plăcută. Acum, pentru copii e super, super. Sunt foarte încântați".

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Printre cele mai apreciate momente s-au numărat spectacolele de stradă care au adus muzică, dans și interacțiune directă cu publicul.

Ela Molenda, reprezentantă trupă de teatru: "Pentru noi este distractiv, este o petrecere pe stradă, în Piața Mare. Aducem fericire și vrem să atingem sufletele".

Surpriza ediției din acest an a fost prezența Fanfarei Militare a Forțelor Navale din Constanța, care a atras numeroși spectatori.

Spectator: "Foarte plăcut, interesant și actual".

Spectatoare: "Este o interpretare cât mai modernă și cred că a ieși din zona de confort este o idee foarte bună".

Roberto Munteanu, reprezentant Fanfara Militară a Forțelor Navale Constanța: "Am încercat să reînnoim repertoriul pe care l-am avut până acum cu ceva nou. Publicul a fost, surprinzător, foarte încântat. Am încercat să ritmăm cât mai mult".

Magia festivalului a continuat cu spectacolul „Risipiți prin Lume”, o producție care vorbește despre migrație, identitate și cultura romă.

Spectator: "Efectiv ne-am regăsit momente din aspectele noastre culturale, din țara noastră".

Spectator: "Sunt seri pline de magie, seri pline de stare de bine"

Monika Kozlowska, regizoare: "Este o poveste despre poporul rom, despre migrație, despre diferite tipuri de istorie ale mai multor oameni și despre multiculturalitate"

Organizatorii promit că următoarele zile vor aduce și mai multe surprize pentru public.

Dan Bartha, coordonator secțiune outdoor: "Venim cu niște proiecte noi și inedite, care sigur vor face deliciul spectatorilor. Vor urma noi spectacole de circ, acrobație, teatru de stradă și dans".

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se încheie duminică, după zece zile în care orașul a fost gazda unora dintre cele mai spectaculoase reprezentații artistice din lume.