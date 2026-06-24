PSD a decis în unanimitate să intre la guvernare, cu Grindeanu propunere de premier

PSD a decis, în Biroul Permanent Naţional reunit azi, că partidul îşi asumă guvernarea şi merge cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier.

Social-democraţii, reuniţi în şedinţa BPN de la ora 12.00, în format online, au decis oficial în unanimitate să intre la guvernare şi ca propunerea de premier să fie Sorin Grindeanu. Propunerea vine la 9 ani de când Sorin Grindeanu era demis de propriul partid, PSD, prin moţiune de cenzură depusă pe vremea lui Liviu Dragnea, după ce a refuzat să părăsească Palatul Victoria.

Grindeanu respinge să i se impună condiţii şi anunţă autonomie totală pe programul de guvernare

"Avem nevoie rapid de un Guvern funcţional şi nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea românilor în clasa politică este zero. PSD a decis azi, în BPN, în unanimitate, să îşi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele PSD să fie propunerea de premier" a transmis Sorin Grindeanu după şedinţă.

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"Am cerut votul colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniştri, dacă PSD va primi mandatul de la preşedintele României. Echipa de negociere va discuta draftul unui acord politic, nu condiţii impuse. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare şi va juca exclusiv pe mâna sa. Resping orice pact pe funcţii", a mai declarat Grindeanu. Liderul social-democrat a respins scenariul unei rocade între guverne minoritare, spunând că i "se pare o copilărie".

Întrebat dacă va scădea TVA, liderul social-democrat a evitat un răspuns clar. "Dacă va exista spaţiu fiscal, respectând acordurile României, vom face acest lucru", a spus Grindeanu.

Referitor la o eventuală listă de miniştri, Grindeanu a spus că l-ar dori la Externe pe Luca Niculescu şi că îl apreciază pe Alexandru Nazare. "A fost un ministru bun al Finanţelor. A ţinut lucrurile sub control", a spus Grindeanu.

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Guvern monocolor PSD votat de PNL şi UDMR

Cea mai probabilă variantă în acest moment este cea a unui guvern monocolor în jurul Partidului Social Democrat, votat de PNL şi UDMR.

Surse politice spun că social-democraţii nu ar urma să voteze un Guvern din care nu fac parte, ceea ce ar elimina varianta unui Executiv PNL-USR-UDMR susţinut de PSD, iar scenariul rămas în joc este un Guvern monocolor PSD, votat de PNL şi UDMR.

Condiţiile liberalilor

În acest context, urmează negocieri între PSD, PNL şi UDMR pentru a se ajunge la un acord politic care să susţină un Guvern minoritar PSD.

În această dimineaţă, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-au întâlnit la Guvern pentru a discuta despre strategia pentru negocierile cu PSD.

Concret, PNL va cere PSD ca acordul politic să includă măsuri obligatorii pentru reducerea deficitului bugetar, angajarea răspunderii în Parlament pentru reformele rămase din PNRR şi asumarea de către noul Guvern a bugetului pentru 2027, spun surse politice.

Liberalii mai vor angajamente că nu va fi depusă o moţiune de cenzură până la finalul anului, că va fi susţinut acordul pentru SAFE şi aderarea României la OCDE, dar şi ca viitorul Guvern PSD să nu includă "trădătorii" din PNL.

Scenariu alternativ propus: Rocadă de guverne minoritare

Un scenariu analizat la întâlnirea de azi de la Guvern dintre Bolojan, Fritz şi Hunor este o rocadă între două guverne minoritare: mai întâi un Guvern PNL-USR-UDMR până în aprilie 2027, apoi un Guvern PSD susţinut prin voturile PNL, USR şi UDMR, au declarat surse politice pentru Observator. Concret, scenariul ar păstra mecanismul de rocadă din vechiul acord de guvernare, dar între guverne minoritare. Menţionăm că este doar un scenariu de lucru în acest moment.

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a declarat aseară că varianta care pare să se contureze după consultările de la Palatul Cotroceni este cea a unui Guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. A transmis totodată că procesul de formare a unui nou Executiv trebuie să fie "accelerat".