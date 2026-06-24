Mama din Galați care și-a înfometat copiii avea discernământ. A fost reţinută pentru 24 de ore

Mama care şi-a lăsat cei trei copiii să moară de foame, în timp ce era cu ei în casă avea discernămât! Este concluzia şocantă la care au ajuns medicii spitalului de psihiatrie care au tratat-o pe tânără după ce unul dintre gemenii ei în vârstă de doi ani a murit.

Femeia de 22 de ani a fost găsită într-un apartament din Galaţi, alături de doi copii de 2 şi 5 ani, în agonie din cauza malnutriţiei şi cu un băieţel de doi ani, mort. Acum mama copiilor a fost reţinută.

Vor mai rămâne acolo o perioadă pentru că în acest moment sunt îngrijiți și consiliați psihologic, după care se va decide dacă vor merge în familia extinsă a mamei lor. Între timpul a venit rezultatul expertizei medico-legale-psihiatrice, iar acesta este unul clar.

Femeia avea discernământ în momentul în care sătea în casă cu cei 3 copii și îi ținea fără mâncare și, din păcate, unul dintre ei a murit.

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În baza acestui rezultat, anchetatorii au decis să o rețină 24 de ore ieri și au luat-o încătușată direct din spitalul de psihiatrie unde era internată de 2 săptămâni.

A ajuns în fața judecătorilor de la Tribunalul din Galați cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Este acuzată de omor asupra unui membru al familiei și rele tratamente aplicate minorului, infracțiuni pentru care riscă 25 de ani de închisoare sau detenție pe viață.

Mai departe urmează să înceapă procesul acestei mame de 22 de ani care a stat în casă cu cei 3 copii și îi ținea fără mâncare. Procurorii au stabilit că toate astea s-au întâmplat în perioada ianuarie a anului acesta până în iunie, când a fost descoperit cel mic fără viață lângă ea în apartament.