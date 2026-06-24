Furtunile au făcut ravagii: maternitate inundată, străzi transformate în râuri și culturi distruse

O maternitate inundată, străzi transformate în râuri şi culturi făcute una cu pământul. Asa arată dezastrul lăsat în urmă de furtunile care au măturat mai multe județe din țară. În timp ce unii se luptau să-și salveze mașinile și gospodăriile, alții au ales să facă haz de necaz și au ieșit cu paddle board-ul pe străzile inundate. Alţii surprinși de puhoaie s-au refugiat pe plafonul autoturismelor, şi au aşteptat ca apele să se retragă.

O maternitate inundată, străzi transformate în râuri şi culturi făcute una cu pământul. Asa arată dezastrul lăsat în urmă de furtunile care au măturat mai multe județe din țară. În timp ce unii se luptau să-și salveze mașinile și gospodăriile, alții au ales să facă haz de necaz și au ieșit cu paddle board-ul pe străzile inundate. Alţii surprinși de puhoaie s-au refugiat pe plafonul autoturismelor, şi au aşteptat ca apele să se retragă.

Noua Maternitatea Bega din Timişoara a fost distrusă de o furtună la doi ani de la inaugurare. Apa a trecut prin acoperișul clădirii a cărei construcţie a costat 20 de milioane de euro și a ajuns până în saloane, chiar în paturile gravidelor.

A fost potop și în Craiova. Străzile au dispărut sub ape, iar zeci de maşini au rămas blocate între puhoaie.

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"Toate hainele bune, hârtiile de la muncă, foile mele de parcurs de la muncă, toate sunt varză. Nu pot să fac nimic. Când m-am oprit pe loc, mi-a intrat apă pe ţeava de eşapament, mi-a murit motorul şi nu am mai putut s-o mai mişc. Au trecut două autobuze mari. Au început să mă ia valurile şi m-a aruncat pe trotuar. Mi s-a aprins tot, toate ledurile. Nu mai merge sub nicio formă", spune un localnic.

Alții, rămași captivi în mijlocul apei, s-au refugiat pe plafonul mașinilor.

Reporter: "Te-am văzut că te-ai urcat pe maşină? Ce ai păţit?"

Localnic: "Ce să păţesc! Ca să nu ne inundăm, să nu ajungem uzi la picioare"

Nici vehiculele mari nu au făcut faţă străzilor inundate. Zeci de navetişti au numărat orele de aşteptare după ce motorul autocarului care trebuia să-i ducă acasă s-a blocat.

"A depăşit apa ţeava de eşapament şi am rămas blocat, n-a mai pornit. De vreo o oră jumătate stăm aici", a spus un şofer de autocar.

Reporter: "Aţi mai văzut atâta apă în oraş?"

Pasageră: "Cu ani mulţi în urmă, acum, nu. Este dezastru! Noi știm că-i dezastru. Îşi bat joc de noi, după o zi de muncă, de alergat. Stai aici nemâncat. Noi suntem de la Filiaşi, până ajung la Filiaşi se face şapte-opt. Şi suntem de la patru şi un pic aici"

Precipitaţiile abundente din ultimele zile au făcut probleme şi în Covasna, la Sfântu Gheorghe, unde mai multe cartiere au fost inundate de o viitură. În Harghita, mai multe localităţi au rămas fără curent electric în urma furtunilor iar zeci gospodării au fost inundate.