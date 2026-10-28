Corespondenţă Observator din Spania. Revoltă și șoc printre spanioli. A doua tragedie feroviară într-un an

Evident, operațiunile de salvare de la locul acestei tragedii continuă chiar și în aceste momente.

În primul rând este șoc și revoltă aici în Spania, încă din avionul de la București am auzit oameni vorbind doar despre asta. La Madrid, în aeroport și pe unde am trecut, același subiect revenea în discuții, pentru că este al doilea accident, a doua tragedie feroviar în niciun an aici în Spania.

Deocamdată nu sunt informații că în cele două trenuri care s-au ciocnit dimineața s-ar fi aflat cetățeni români. Nu este însă exclus, mai ales că în regiune trăiește o comunitate de aproximativ 100.000 de conaționali, iar accidentul s-a produs dimineața când mulți oameni fac naveta spre muncă.

Nu sunt încă români confirmați

Ministerul de Externe de la noi face verificări la autoritățile de aici, de pe lângă Madrid. Până acum nu au fost semnalate solicitări de asistență din partea unor români implicați sau a familiilor lor. Între timp, vin precizări despre ordinul care a dus la impact explicațiile prezentate până acum, pun responsabilitatea pe un angajat care ar fi permis trenului Renfe să înainteze, deși garnitura Iryo era oprită pe aceeași linie.

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Se invocă așadar o eroare umană. Intervenția la locul tragediei continuă, iar pentru familii așteptarea este apăsătoare pentru că se face identificarea victimelor și se încearcă să se afle cât mai multe informații despre cei răniți. Noi suntem acum pe drum spre zona accidentului. Mai avem 20-25 de minute.