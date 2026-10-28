În autobuz, la coadă la magazin sau la restaurant. Tot mai mulți oameni vorbesc la telefon pe speaker, ascultă mesaje audio cu volumul la maximum sau fac apeluri video în mijlocul aglomerației. Cei din jur ajung să audă fiecare replică, chiar dacă nu vor. Fenomenul a ajuns și în atenția STB și Metrorex, care le cer călătorilor să respecte liniștea celorlalți. Cei care nu respect regulile riscă amenzi care pot ajunge la 1.000 de lei.

Un drum cu autobuzul sau cu metroul se poate transforma într-o conversație la care participă, fără voia lor, toți călătorii. Apeluri pe speaker, mesaje audio la volum maxim și discuții personale purtate în gura mare. Pentru cei din jur, liniștea devine un lux.

"Unui prieten i-am atras atenția, băi, vezi că totuși nu e bine să... vorbește așa pe speaker și să audă și ceilalți. Adică e vorba și de educație și de... Da, de educație pot să zic", a spus o persoană.

În alte țări, autoritățile încearcă să limiteze acest comportament. În Anglia, au fost anunțate amenzi de până la 1.000 de lire sterline.

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"Ne lipsește puțin nivelul educației. La ei... putem spune că sunt cu câțiva ani buni înaintea noastră în acest caz. Majoritatea vorbesc pe cameră, în autobuz și dau volumul foarte tare ca să audă". "Mie îmi place așa de fel să vorbesc la telefon în public, când vorbesc cu mama, cu tata sau cu oricine. Din exterior și mie mi se pare deranjant", au spus oamenii.

În România, o mamă al cărei fiu are autism și este sensibil la zgomotele puternice din mijloacele de transport a lansat o petiție prin care le cere călătorilor să folosească mai des căștile și să renunțe la difuzor.

Un mesaj audio poate fi ascultat și fără să-l audă toți cei din jur. În loc să pornim speakerul, putem ține telefonul la ureche și asculta mesajul în privat. Iar cei care vorbesc pe difuzor sau ascultă muzică fără căști în mijloacele de transport STB ar putea primi amenzi.

STB a anunțat că pregătește o campanie de informare pentru călători. Sunt luate în calcul apoi controale si amenzi.

Iar fenomenul a intrat şi în atenţia Metrorex.

"Urmează să înceapă mai mult campanii și în ceea ce privește vorbitul la telefon într-un mod sau să asculți reel urile de pe telefon la un volum foarte mare astfel încât să creezi un disconfort celor din tren", a declarat Marian Artimon, sindicalist.

"Au apăut din cauza lipsei unei granițe stabile dintre intimitatea psihologică și intimitatea fizică. iar telefoanele mobile din ce în ce mai avansate contribuie foarte mult. mult la accentuarea acestei distincții", a afirmat Dragoş Obreja, sociolog.

Sancţiunile pentru tiluburarea liniştii publice pot ajunge la 1.000 de lei.