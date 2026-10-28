Cuplurile din România se opresc la un singur copil. Cele mai îngrijorătoare cifre sunt în mediul urban, pentru că tinerii amână întemeierea unei familii în favoarea unei cariere. Anul trecut, în România, s-au născut cei mai puţini copii din ultima sută de ani. Iar asta se va simţi în timp, când vor fi mai puţini angajaţi, mai puţine taxe şi o presiune mai mare pe sistemul de pensii şi sănătate.

"Cred că trebuie să fie mai întâi împliniți din mai multe puncte de vedere, și financiar, și din punct de vedere al maturității, pentru a face treaba asta, că e un lucru serios. Și cred că ne și focusăm mai mult pe carieră. Costurile de trai sunt foarte mari. În primul rând, trebuie să ai un venit stabil și un loc stabil", spun oamenii.

De ce se opresc familiile la doar un copil

Sunt cele mai frecvente răspunsuri la întrebarea de ce nu mai fac tinerii copii sau de ce amână această decizie. Aceleaşi sunt şi motivele pentru care multe familii s-au oprit la un singur copil. Carmen are 39 de ani şi o fetiţă de nouă ani.

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"Au nevoie de multe copii în ziua de astăzi, de foarte multe. Tot ce ține de partea de educație, începând de la școală. Plăteam undeva la 2.400 de lei. Mama avea 19 ani când a născut-o pe sora cea mare. De exemplu, am făcut-o pe cea mică la 30 de ani. M-am axat în primul rând pe carieră", povesteşte Carmen, mamă.

Şi Ioana va rămâne la un singur copil, pe care l-a făcut tot la 30 de ani.

"Cheltuielile sunt destul de mari cu copiii. În al doilea rând, stabilitatea financiară, nu ai siguranța unui loc de muncă și mâine și poimâine. Dacă vrem să creștem niște oameni sănătoși mental, să fie responsabili, să-i educăm așa cum trebuie, e nevoie de ceva mai multe resurse", explică o persoană.

Tendinţa este aceeaşi în toată Europa

Tendinţa este aceeaşi în toată Europa. Cifrele Eurostat arată că România are una din cele mai mici rate ale fertilității din Europa, un indicator demografic important care arată câți copii are în medie, o femeie. Cele mai mici procente sunt în Bucureşti, Cluj, Gorj, Mehedinţi şi Ilfov. Specialiştii se lovesc de această realitate în fiecare zi la cabinet.

"Cu toate că s-a prelungit acest acest program național de fertilizare în vitro, față de ani precedenți, anul acesta încă nu s-au epuizat și nu se vor epuiza până la sfârșitul anului. Lumea nu mai vrea să facă copii", spune Chadi Muheidli, specialist fertilitate.

Sociologii spun că vom ajunge în 20-30 de ani să fie atât de puţină forţă de muncă, încât să nu mai fie destui bani pentru funcţionarea statului.

"Foarte mult din populația fertilă a României a emigrat, a plecat din țară, iar copiii lor sunt copiii, devin copiii țărilor respective, nu mai sunt copiii noștri", explică Dan Petre, sociolog.

În 2025 s-au născut în România 145.000 de copiii, cei mai puţini din ultima sută de ani.