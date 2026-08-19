Rusia şi Ucraina au procedat miercuri la un nou schimb de prizonieri de război, câte 103 de fiecare parte, a anunţat Ministerul Apărării rus, transmite AFP, citată de Agerpres.

Rusia şi Ucraina au făcut un schimb de câte 103 prizonieri de război de fiecare parte - Profimedia

"O sută trei militari ruşi au fost repatriaţi. La schimb au fost predaţi 103 prizonieri de război din forţele armate ucrainene", a declarat ministerul rus într-un comunicat, citat de agenţia de ştiri rusă Interfax. Militarii ruşi se află în prezent în Belarus unde primesc tratament "medical şi psihologic", potrivit Moscovei. Ei vor fi apoi transferaţi în Rusia.

Cele două părţi au schimbat mii de prizonieri de război la intervale regulate pe parcursul conflictului

Ministerul rus a subliniat că Emiratele Arabe Unite (EAU), la fel ca în schimburile anterioare, au jucat "un rol de mediere" în această repatriere. Ucraina nu a făcut încă declaraţii. Cele două părţi au schimbat mii de prizonieri de război la intervale regulate pe parcursul conflictului de patru ani şi jumătate, care rămâne departe de fi încheiat printr-un acord de pace, notează Reuters.

Articolul continuă după reclamă

Din această iarnă, au avut loc mai multe schimburi de prizonieri, fiecare implicând câteva sute de persoane de ambele părţi. Schimbul de prizonieri este unul din ultimele sectoare de cooperare între Rusia şi Ucraina şi singurul rezultat concret al negocierilor dintre cele două ţări.

Potrivit Kievului, peste 15.000 de civili ucraineni sunt reţinuţi în închisorile ruseşti. În februarie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aproximativ 7.000 de militari ucraineni sunt de asemenea ţinuţi captivi.