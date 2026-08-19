A plecat în Marea Britanie cu speranța unei vieți noi, după o căsătorie aranjată, dar în doar câteva luni visul frumos s-a transformat într-un coșmar. Tânăra de 24 de ani le-a povestit familiei că era bătută, controlată și umilită de soțul ei, ba chiar că este nevoită să fugă de acasă ca să-și salveze viața. Trei luni mai târziu a fost găsită moartă. Principalul suspect, soțul ei, este încă fugar.

"Eu sunt regele. Respecţi regulile mele". Chinul unei tinere de 24 de ani, înainte să fie ucisă de soţ - Profimedia

De-a lungul întregii sale vieți, Harshita Brella, o tânără frumoasă, exuberantă, în vârstă de 24 de ani, nu făcuse niciun pas greșit. Avea rezultate excelente la învățătură, urmase unele dintre cele mai prestigioase școli și colegii din zona sa și, după ce și-a încheiat pregătirea pentru a deveni profesoară, își petrecea timpul liber oferind gratuit meditații copiilor defavorizați.

"Îi plăcea enorm", spune astăzi tatăl ei, Satbir Singh. "Pregătea în jur de 18 copii în timpul liber. Îi făcea foarte mare plăcere".

Fiică și soră iubită, Harshita era de nedespărțit de familia sa.

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"Era puțin introvertită; avea acea inocență copilărească", își amintește sora ei, Sonia Dabas. "Făceam totul împreună. Dacă cineva o deranja, eram gata să mă lupt pentru a o proteja. Era genul de persoană care evita orice fel de conflict. Era o fire blândă, se înroșea de emoție dacă cineva ridica vreodată tonul"

Cu toate acestea, în ciuda firii sale rezervate, atunci când a apărut oportunitatea de a se muta în Anglia, în urmă cu doi ani - o țară care pentru Harshita însemna oportunitate și aventură -, nu a ezitat să plece din casa sa din Delhi.

"Nu mersese niciodată nici măcar într-un alt stat fără mine sau fără părinții noștri", spune sora ei. "Desigur că era entuziasmată. Avea vise. Voia să realizeze ceva în viață și să îi ajute pe părinții noștri."

Din nefericire, acele vise s-au încheiat într-o tragedie, după cum își amintește, cu ochii în lacrimi, tatăl ei. Familia ei a descoperit întreaga grozăvie a noii vieți a Harshitei abia la aproximativ patru luni după ce tânăra se mutase la 6.400 de kilometri distanță, în Anglia, în urma unei căsătorii aranjate. Totul a ieșit la iveală când tatăl ei a primit un telefon traumatizant de la fiica sa cea mică - o conversație pe care și-o amintește și astăzi în cele mai mici detalii.

Apelul din toiul nopții care a dezvăluit calvarul

La ora 5.30 dimineața, pe 20 august 2024 - puțin după miezul nopții în Marea Britanie -, telefonul lui a sunat. Era Harshita, care plângea necontrolat. "Îmi dădeam seama că alerga, plângea întruna", își amintește el.

Cu doar câteva momente înainte, fugise din locuința pe care o împărțea cu soțul său, Pankaj Lamba, în Corby, Northamptonshire, după ceea ce familia ei susține că fusese un atac violent. Speriată și singură, a alergat fără țintă pe străzile pustii în toiul nopții, ținând strâns telefonul și agățându-se de vocea tatălui ei.

"Mi-a spus că fugea de acasă, că fusese bătută și că încerca să se salveze", își amintește el. "I-am spus să continue să meargă și să rămână la telefon cu mine. Apoi i-am spus să sune la poliție."

Pentru el, sentimentul de neputință a fost copleșitor.

"Eram foarte îngrijorat", recunoaște el. "Mi-a scăzut tensiunea. M-am simțit amețit. Dar nu voiam ca ea să știe că eu aveam probleme. Trebuia să rămân calm pentru ea."

Acel apel disperat, în toiul nopții, avea să devină un moment definitoriu pentru familia Harshitei. Până atunci, ea îi protejase în mare parte de realitatea căsniciei sale și îndurase în tăcere ceea ce trăia. Dar după ce a fugit în acea noapte de vară, ceva s-a schimbat, potrivit Daily Mail. Secretele pe care le păstrase luni întregi au început să iasă la iveală.

"Înainte de acel moment, nu ne spusese nimic. După aceea, ne-a povestit absolut totul", spune sora ei. "Mi-a spus că, de când se mutase în Anglia, plânsese în fiecare noapte până adormea." Mama ei, Sudesh Kumari, adaugă: "Ascunsese totul ca să nu ne facă să ne îngrijorăm. Întotdeauna se gândea mai întâi la noi"

"Stătea în mașină și aștepta până când ea venea să-i deschidă portiera"

În timpul mai multor conversații pline de lacrimi, Harshita le-a povestit că viaţa devenise un coșmar încă din aprilie, când se mutase la soțul ei în Corby. Ea l-a acuzat de o serie gravă de abuzuri domestice, inclusiv violență, agresiune sexuală, control coercitiv și abuz financiar. Chiar și rutinele obișnuite deveniseră, potrivit spuselor ei, demonstrații ale autorității lui.

"Când se întorcea de la serviciu, stătea în mașină și aștepta până când Harshita venea să-i deschidă portiera", spune Sonia. "Era ca și cum sora mea ar fi fost șoferul lui."

Tânăra, firavă de statură și proaspăt căsătorită, le-a spus familiei în acea noapte că nu se putea întoarce la soțul ei pentru că se temea că acesta o va ucide. În mod tragic, acele temeri aveau să pară întemeiate.

Harshita a fost ucisă prin strangulare pe 10 noiembrie 2024, la trei luni după acel apel tulburător. Lamba, care are acum 25 de ani și este principalul suspect, este încă fugar. În săptămânile care au precedat moartea ei, Harshita a dezvăluit și mai multe detalii dureroase despre viața alături de Lamba, despre care se spune că se autointitula "regele" casei și cerea supunere totală, controlându-i fiecare mișcare, în timp ce fiecare liră pe care o cheltuia trebuia justificată.

"Mi-a spus că el îi zicea: «Eu sunt regele aici și va trebui să respecți toate regulile mele, altfel pleci»", își amintește sora ei, Sonia, în vârstă de 30 de ani și mamă a doi copii.

Familia susține, de asemenea, că Lamba ar fi avut mai multe relații extraconjugale și că dispărea zile întregi, lăsând-o singură pe tânăra sa soție în locuința lor din cartierul degradat Kingswood, din oraș.

"Îl auzea vorbind în engleză la telefon cu diferite femei", spune Sonia. "Uneori dispărea trei sau patru zile".

Control total asupra banilor și vieții de zi cu zi

Potrivit familiei sale, banii Harshitei erau controlați foarte strict, deși ea devenise principalul susținător financiar al gospodăriei după ce fusese promovată rapid într-un post administrativ la fabrica locală unde lucra.

Chiar și cele mai mici cumpărături îi erau interzise.

"Nu avea voie să cheltuiască nici măcar o liră fără permisiunea lui", spune Sonia. "Nu putea să-și cumpere prânzul și nici măcar produse elementare de îngrijire personală. Câștiga bine, dar nu avea absolut nicio libertate să-și cheltuiască propriii bani."

Un exemplu povestit de Harshita i-a rămas întipărit Soniei în minte: "Harshita mi-a spus că nu avea voie nici măcar să-și cumpere un aparat de ras fără permisiunea lui. Nu avea voie nici măcar la cele mai elementare produse de îngrijire feminină."

Era o realitate complet diferită de viața ei din Delhi, unde, fiind mezina unei familii foarte unite, fusese iubită și răsfățată. Pasionată de mâncare, de cumpărături, de haine noi și de machiaj, Harshita avea o adevărată poftă de viață.

"Era fata lui tata", spune sora ei. "I-am oferit o viață foarte răsfățată. Nu i-a lipsit niciodată nimic. Am crescut-o cu foarte multă iubire, iar aici îmi spunea că era tratată ca o servitoare".

Familia Harshitei susține că soțul ei - care urma un curs de management la University of Hertfordshire - îi controla salariul.

"Pur și simplu o exploata pentru bani", spune mama ei. "Nu i-a dat niciodată nici măcar un ban. Odată a vrut o înghețată, întotdeauna îi plăcea înghețata, dar el a refuzat și i-a spus: «Du-te și mănâncă bălegar de vacă». Era fie la serviciu, fie acasă, unde gătea pentru el. Nu o lăsa să meargă nicăieri."

Realitatea vieții de căsătorie a Harshitei contrasta puternic cu entuziasmul care însoțise nunta ei cu doar opt luni înainte de moarte. Satbir, șofer de profesie, își condusese cu mândrie fiica cea mică la altar în timpul unei ceremonii fastuoase organizate la Delhi. Căsătoria fusese aranjată după ce cele două familii fuseseră puse în legătură prin intermediul unei cunoștințe, o propunere acceptată rapid de familia Harshitei, care credea că Lamba, un indian care studia în Anglia, era o partidă promițătoare.

Prin intermediul rudelor lui, familia primise informații extrem de favorabile despre el, despre studiile sale și perspectivele sale de viitor. După câteva luni și după o scurtă întâlnire la aeroport, în timpul uneia dintre vizitele lui Lamba în India, cei doi s-au căsătorit. Privind în urmă, familia Harshitei crede că o mare parte dintre lucrurile care le fuseseră spuse despre Lamba nu erau adevărate. Abia după moartea Harshitei au descoperit că acesta ar fi avut de mult timp o relație cu Madhu Pandey, o femeie care lucra la un centru spa pe care el îl frecventa.

"Pankaj nu era un om bun, era un mincinos foarte mare", spune sora Harshitei. "Avea o personalitate dublă și ducea o viață dublă. Acum știm că, în tot acest timp, trimitea amantei sale banii câștigați din greu de Harshita".

Un tricou cumpărat pentru ea ar fi declanșat o nouă agresiune

Incidentul violent din august, care în cele din urmă a determinat-o pe Harshita să fugă și să se confeseze familiei sale, ar fi pornit de la un lucru extrem de banal.

Pentru prima dată de când ajunsese în Anglia, și-a cumpărat ceva pentru ea: un tricou alb-negru.

"A fost furios", susține mama ei. "Era primul și singurul lucru pe care și-l cumpărase pentru ea. Biata fată și-a cumpărat un singur tricou și, din cauza asta, a fost bătută."

La acel moment, Harshita se afla în primele săptămâni de sarcină. Câteva zile mai târziu, a pierdut sarcina.

"Devenise foarte slăbită, era numai piele și os... cântărea mai puțin de 44 de kilograme", își amintește Sonia. "Ne suna video și încerca să zâmbească, chiar dacă pe dinăuntru era distrusă."

Un mesaj primit de Sonia de la sora ei mai mică în săptămânile dinaintea morții i-a rămas pentru totdeauna în memorie: "Mi-a scris: «Uită-te cum am venit aici și uită-te ce am ajuns». Venise în Anglia plină de vise și speranțe, iar asta ajunsese să fie viața ei."

Dând trist din cap, tatăl ei adaugă: "În acel moment era complet distrusă"

Cu sprijinul familiei sale, Harshita a reclamat la Poliția din Northamptonshire, după agresiunea din august, toate acuzațiile pe care le formulase. Lamba a fost arestat în septembrie și apoi eliberat pe cauțiune de poliție, cu condiția de a nu-și contacta soția. Ulterior, împotriva lui a fost emis un ordin de protecție împotriva violenței domestice, valabil 28 de zile.

Ultimul apel către familie, înainte de crimă

Harshita și familia ei erau convinși că tânăra va fi în siguranță în mâinile autorităților britanice, o speranță care avea să fie spulberată.

"Harshita era speriată, dar am sperat că, acum că raportase totul poliției, va fi în siguranță", spune tatăl ei. "Dar nu s-a întâmplat așa".

Pe 10 noiembrie, ea a fost strangulată în Corby. Trupul ei a fost găsit câteva zile mai târziu în portbagajul unei mașini abandonate la peste 160 de kilometri distanță, în Ilford, estul Londrei. Familia spune că, în ciuda acuzațiilor făcute de Harshita și în ciuda faptului că aceasta se mutase singură într-o garsonieră, Lamba ar fi continuat să o contacteze și să-i ceară să gătească pentru el. În seara morții sale, Harshita își sunase familia și le spusese că el insista să se întâlnească.

"După ce a vorbit cu noi, probabil s-a dus să se întâlnească cu el. A fost ultima dată când am vorbit cu ea", spune Sonia.

"Nu mai suna cum era înainte. Era puțin tăcută și abătută", a adăugat tatăl ei.

Imaginile de pe camerele de supraveghere publicate de poliție îi arată pe Harshita și Lamba plimbându-se pe lângă un lac din zonă în seara în care anchetatorii cred că aceasta a fost ucisă. Când Harshita nu a mai răspuns la apelurile lui Satbir în acea noapte, tatăl ei își amintește cum a încercat disperat să ia legătura cu ea.

"Eram foarte îngrijorat", spune el. "I-am trimis foarte multe mesaje, gândindu-mă că poate nu avea semnal și că, imediat ce va avea, mă va suna înapoi. O întrebam în mesaje: «Ești bine?»", îmi aminteşte tatăl. "Am implorat-o să-mi spună măcar că este bine. Dar nu a făcut-o. Nu putea. Pentru că era deja moartă."

Lamba, care s-a îmbarcat într-un avion spre Mumbai chiar a doua zi, ajunsese deja în orașul său natal, Gurgaon, la periferia orașului Delhi, înainte ca trupul Harshitei să fie descoperit, trei zile mai târziu.

Descoperirea cadavrului a declanșat o urmărire internațională, însă astăzi, la 21 de luni distanță, Lamba, care a fost pus sub acuzare pentru uciderea ei și pentru alte câteva infracțiuni, este în continuare fugar. Se crede că se află încă în India.

Familia spune că se simte profund trădată de autoritățile de pe ambele continente. În Marea Britanie, rudele cred că Harshita a fost abandonată de sistem după ce a făcut pasul curajos de a-și reclama acuzațiile la poliție.

"Am auzit că poliția din Marea Britanie este printre cele mai bune din lume și, cu toate acestea, s-a întâmplat acolo", spune Sonia. "El ar fi ucis-o și apoi a părăsit țara cu ușurință, chiar sub ochii lor".

Independent Office for Police Conduct a stabilit că patru polițiști trebuie să răspundă pentru modul în care au gestionat cazul Harshitei: doi pentru abatere disciplinară și doi pentru abatere disciplinară gravă.

Deși familia a călătorit în Marea Britanie la începutul acestui an în căutarea unor răspunsuri, membrii acesteia nu au fost lăsați să participe la o audiere disciplinară din luna mai.

Mai mulţi polițiști, cercetați pentru modul în care au gestionat cazul

Poliția din Northamptonshire a stabilit în cele din urmă că primii doi polițiști nu aveau un caz de răspuns disciplinar, în timp ce pentru procedurile care îi privesc pe ceilalți doi nu a fost încă stabilită o dată.

Frustrarea familiei se extinde și asupra autorităților din India, despre care rudele cred că au ratat oportunități importante de a-l captura pe Lamba. Familia susține că acesta ar fi retras aproximativ 1.800 de lire sterline din contul bancar al Harshitei înainte de a trimite banii amantei sale și de a pleca în India.

Deși era căutat, ar fi petrecut mai multe luni la vedere, împreună cu iubita lui, chiar în vechiul său cartier.

"Avea un magazin în India, retrăgea bani în India și tot nu au făcut nimic", spune sora Harshitei.

El a fost surprins de camerele de supraveghere la o bancă, înainte să dispară fără urmă împreună cu iubita sa.

Vorbind despre lipsa de dreptate pentru fiica sa, Satbir spune: "Pur și simplu mă simt distrus, dar familia mea mă încurajează și îmi spune că trebuie să continuăm să luptăm pentru ea."

Fotografiile de la nunta Harshitei, din martie 2024, arată o tânără radiantă, îmbrăcată într-o superbă ținută tradițională, zâmbind în timp ce se pregătea pentru o viață nouă în străinătate.

Mama ei, încercând să-și stăpânească lacrimile, adaugă: "Am crezut că va avea o viață mai bună în Marea Britanie.

Fiica mea era foarte inteligentă, avea atât de multe visuri, dar acestea nu s-au împlinit niciodată. Visurile pe care le avea... Pankaj nu a lăsat-o să și le îndeplinească. Încă din prima zi."