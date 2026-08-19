Portugalia interzice oficial portul vălului musulman în public. Măsura, la iniţiativa extremei drepte

Preşedintele portughez Antonio José Seguro a promulgat o lege, votată la iniţiativa extremei drepte, care interzice ascunderea feţei în public şi care, în practică, vizează femeile musulmane ce poartă văl integral, transmite miercuri AFP.

"Faţa trebuie considerată un element central al identităţii şi al comunicării umane", a explicat preşedintele Seguro într-un comunicat.

Seguro, fost lider al Partidului Socialist, a recunoscut totuşi că subiectul este unul "de mare sensibilitate socială şi culturală".

Versiunea finală a textului, descris de media locale ca "legea burqa", a fost adoptată de parlament în iulie, cu voturile coaliţiei guvernamentale de dreapta şi extremă dreapta, în vreme ce partidele de stânga au votat împotrivă.

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Legea interzice portul vestimentaţiei destinate să ascundă faţa sau să împiedice identificarea acesteia în spaţiile publice, precum şi orice constrângere ce impune unei persoane să îşi acopere chipul din motive legate de gen, religie, vârstă sau origine.

Persoanele contraveniente riscă amenzi cuprinse între 150 şi 3.000 de euro.

Legea prevede, însă, derogări pentru motive de sănătate, profesionale, artistice sau de mediu, precum şi în lăcaşurile de cult, reprezentanţele diplomatice şi avioane.