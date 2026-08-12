FT: Zelenski, somat de JD Vance să oprească atacurile asupra petrolierelor din portul rusesc Novorossiisk

Ucraina a oprit o campanie de atacuri cu drone asupra petrolierelor care foloseau un port esențial din Marea Neagră, Novorossiisk, în urma unei solicitări venite la finalul lui iulie din partea vicepreședintelui american JD Vance, potrivit unor oficiali ucraineni citați de Financial Times.

Potrivit Financial Times, Washingtonul a fost alarmat de faptul că Ucraina destabiliza în continuare piețele petroliere și dăuna companiilor americane prin vizarea petrolierelor care transportau țiței din Kazahstan către un terminal al Consorțiului Conductelor Caspice din portul rusesc Novorossiisk.

Vance i-a cerut președintelui Volodimir Zelenski să oprească atacurile în timpul unei convorbiri telefonice din 31 iulie, au declarat oficialii ucraineni și alte persoane familiarizate cu situația.

Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele non-ruse atât timp cât acestea din urmă nu se află sub sancțiuni ucrainene și nu transportă petrol sau mărfuri rusești.

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Forțele ucrainene și-au intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și a altor obiective, într-un efort care, potrivit Kievului, vizează privarea Rusiei de resursele necesare pentru finanțarea armatei sale.

Atacurile cu drone din Marea Neagră au eliminat până la o cincime din încărcăturile de petrol din CPC în iulie, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu datele, pe măsură ce războiul dintre Rusia și Ucraina s-a extins, afectând vânzările Kazahstanului și ale marilor companii petroliere occidentale.

Kazahstanul, care se bazează pe ruta CPC pentru exporturile de țiței, inclusiv către România, a înregistrat o scădere de 14% a producției de petrol în iulie față de iunie, au precizat sursele. Chevron și Exxon Mobil se numără printre marile companii petroliere occidentale care își desfășoară activitatea în această țară.