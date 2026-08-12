Românii, printre cei mai nedoriți imigranți din UK. 50% spun că ar trebui să fie primiţi mai puțini, sau deloc

Potrivit unui sondaj efectuat de autorităţile din Marea Britanie, românii se află printre cei mai nedoriți imigranți din ţară. Aproximativ 50% dintre britanici chestionaţi spun că imigranţii români nu ar trebui să fie acceptaţi, sau să li se permită accesul într-un număr mai restrâns decât cel actual.

47% dintre respondenții la sondajul YouGov au declarat că ar dori să vadă mai puțini imigranți din România. Românii ocupă locul cinci, la egalitate cu imigranții din Israel. Pe primele locuri sunt rușii (58%), pakistanezii (52%) și nigerienii (48%).

18% dintre britanicii care au participat la sondajul public au spus că nu ar trebuie să fie acceptat niciun imigrant din România. Românii se află pe locul 6 în clasamentul "nedoriților" pe acelaşi loc cu egiptenii. Înaintea lor se află tot rușii, pakistanezii, israelienii și nigerienii, potrivit Mediafax.

Britanicii ar vrea ca românii să fie primiţi într-un număr mai mic

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În cazul românilor care vor să vină și să locuiască în Marea Britanie, sondajul YouGov arată că 7% dintre britanici consideră că ar trebui permis să vină mai mulți, 25% sunt pentru menținerea nivelului actual, 29% cred că ar trebui să vină mai puțini, iar 18% nu ar mai permite deloc venirea lor. Restul de 22% nu știu.

Astfel, în total, 47% dintre cei chestionați susțin reducerea sau oprirea imigrației din România, în timp ce 32% susțin menținerea sau creșterea nivelului actual.

Clasamentul cuprinde 23 de țări. Cel mai bine văzuți de britanici sunt imigranții irlandezi, canadieni, australieni, suedezi, germani și japonezi. Mai bine decât românii sunt văzuți și imigranți din țări precum Africa de Sud, Mexic, Thailanda și China.

Ce au votat britanicii, comparativ cu 2016

În cazul României, diferența dintre respondenţii "a pleca" și "a rămâne" este foarte mare. În iunie 2026, 75% dintre cei care au votat opţiunea de "a pleca" consideră că ar trebui să fie mai puțini migranți din România, sau să nu mai fie permisă deloc imigrația din România, față de 68% în august 2016, o creștere de 7 puncte procentuale. În schimb, în rândul respondenţilor "a rămâne", procentul a rămas practic neschimbat, la 33% atât în 2016, cât și în 2026. Așadar, potrivit sondajului, atitudinea alegătorilor față de imigrația din România a devenit mai restrictivă, în timp ce în rândul alegătorilor care au ales a rămâne nu s-a schimbat.