Italia va fi aproape blocată după 15 august. Vacanțele turiștilor pot fi date peste cap

O mare sărbătoare urmează în Italia. Este vorba despre Ferragosto, cea mai importantă celebrare a anului în Italia, care are loc pe 15 august. Experții îi avertizează pe străini că Italia va fi aproape blocată timp de două săptămâni deoarece cei mai mulți italieni pleacă în vacanță.

Turiștii care caută o escapadă italiană autentică, în luna august, sunt avertizați că planurile lor ar putea fi perturbate de Ferragosto, cea mai importantă sărbătoare anuală a țării, potrivit Express.

Ferragosto este o sărbătoare națională în Italia, marcată anual pe 15 august, care coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului (Sf.Maria). Pentru italieni, Ferragosto reprezintă punctul culminant al verii și al concediilor. În fiecare an, după 15 august orașele mari devin pustii, iar zonele de coastă sau de munte se aglomerează foarte mult.

Atracțiile turistice majore rămân deschise, însă restaurantele de familie, atelierele artizanale tradiționale și serviciile de cartier se închid pentru perioade lungi de timp, deoarece proprietarii își iau concediul anual. De asemenea, pot fi închise atelierele de reparații, croitoriile, sucursalele bancare și oficiile poștale. Supermarketurile rămân deschise, dar de obicei adoptă un program redus. La fel se întâmplă în cazul transportului public.

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Restaurantele și pizzeriile care deservesc turiștii, hotelurile, muzeele și atracțiile importante rămân și ele deschise. Totuși, unele restaurante din zonele turistice se închid pentru masa de prânz, permițând personalului să se relaxeze. Farmaciile nu se închid și funcționează prin rotație.

Sfaturi pentru călătorii care planifică o călătorie în august

Problema este că numeroși străini care vizitează Italia nu realizează cât de mare este sărbătoarea. Ei pot avea diferite neplăceri provocate de activitățile suspendate. De aceea, experții în turism au o serie de sfaturi pentru străinii aflați în Italia în a doua parte a lunii august. În primul rând, ei recomandă rezervările din timp pentru masa de la restaurant.

De asemenea, străinii sunt sfătuiți să facă provizii de apă îmbuteliată și gustări, deoarece magazinele pot fi închise sau funcționează cu un program redus. Călătorii mai trebuie să se informeze încă de la sosirea în Italia despre programul de transport, despre orarul obiectivelor turistice și, eventual, despre locul farmaciilor deschise din zonă.