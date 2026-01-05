A început sezonul premiilor la Hollywood. Cel mai nou film al lui Leonardo DiCaprio şi actorul Timothée Chalamet sunt marii câştigători ai galei Critics Choice Awards. La categoria seriale, "The Pitt" a fost desemnat cel mai bun serial dramatic.

"O bătălie după alta", cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, a cucerit inimile criticilor şi ale publicului deopotrivă. Producţia, desemnată "Filmul Anului", urmăreşte povestea emoţionantă a unui grup de foşti revoluţionari care sunt forţaţi să revină la viaţa haotică de altădată pentru a o salva pe fiica unuia dintre ei.

"Vă mulţumesc foarte mult, oameni buni! Sunt nişte veşti grozave. Îl vom accepta. E minunat să fiu în această cameră, să fiu parte din asta, să am această echipă în spatele meu" a spus regizorul Paul Thomas Anderson.

Filmul de satiră politică este un fenomen de box-office, cu încasări de peste 200 de milioane de dolari. Pelicula a devenit cel mai profitabil proiect din cariera lui Paul Anderson.

Timothée Chalamet a dominat categoria "Cel mai bun actor"

A fost o seară specială şi pentru Timothée Chalamet, care a dominat categoria "Cel mai bun actor". Pentru filmul "Marty Supreme", Chalamet s-a antrenat luni de zile cu profesionişti pentru a portretiza obsesia unui tânăr pentru ping-pong. Pentru criticii de film, rolul lui Marty este cel mai matur din cariera sa.

Când şi-a ridicat premiul pe scena din Santa Monica, California, Chalamet a avut un mesaj de dragoste pentru iubita sa, Kylie Jenner, cu care are o relaţie de 3 ani.

"Îi mulţumesc partenerei mele cu care sunt împreună de 3 ani, îţi mulţumesc pentru ce am clădit, te iubesc. Nu aş fi putut face asta fără tine, îţi mulţumesc din adâncul inimii. Mulţumesc!" a spus actorul Timothée Chalamet.

Emoţie a fost şi la categoria feminină, unde Jessie Buckley a fost premiată pentru "Hamnet". Filmul, regizat de Chloé Zhao, adaptează bestsellerul lui Maggie O'Farrell şi explorează suferinţa familiei Shakespeare.

Micul ecran nu a fost ignorat. "The Pitt", noua dramă cu Noah Wyle, "The Studio" şi producţia britanică "Adolescence" şi-au împărţit statuetele pentru cele mai bune seriale.

