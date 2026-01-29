Prima Doamnă a Statelor Unite îşi lansează documentarul. Momente critice, conversaţii private sau informaţii confidenţiale despre Melania Trump vor fi dezvăluite pentru prima oară în istoria vreunei familii de la Casa Albă.

Melania Trump a renunţat la discreţia în care s-au învăluit toate Primele Doamne, de la Eleanor Roosevelt la Jill Biden. A invitat o echipă de filmare să o urmărească pas cu pas încă din prima zi în care a revenit la Casa Albă.

Filmul documentar "Melania" dezvăluie viaţa familiei prezidenţiale de la Casa Albă.

"Asta a fost viaţa mea. Şi orice am făcut, camerele au urmărit, de dimineaţă până seara. Tot ce aveam de făcut - organizarea mutării la Casa Albă, familia mea, afacerile", a declarat Melania Trump, în cadrul unei emisiuni în care a vorbit despre film.

Melania Trump nu a uitat să promoveze în documentar şi calităţile soţului său.

Melania Trump a primit drepturi de autor 40 de milioane de dolari din partea studiourilor deţinute de miliardarul Jeff Bezos. Publicitatea a mai costat 35 de milioane de dolari.

În ciuda investiţiei uriaşe, documentarul pare să se îndrepte spre dezastru. În Marea Britanie au fost cumpărate... trei bilete. Vânzările sunt sub aşteptări şi în Statele Unite.

Regizorul documentarului despre Prima Doamnă a Statelor Unite este Brett Ratner, exilat de la Hollywood în 2017 după numeroase acuzaţii de abuz sexual.

