Rusia, pregătită de un "război infinit". Lavrov: "Ne-ați auzit spunând ceva despre termene limită?"

Moscova nu are "niciun termen limită" pentru încheierea conflictului din Ucraina, a declarat joi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, înaintea unei alte întâlniri între reprezentanții ucraineni și americani, așteptată la Geneva, pentru a pregăti discuții trilaterale suplimentare cu Rusia.

de Alexandru Badea

la 26.02.2026 , 15:35
"Ne-ați auzit spunând ceva despre termene limită? (...) Nu avem termene limită, avem doar sarcini (...). Le îndeplinim", a spus Lavrov, citat de agenția de știri de stat TASS. Negociatorii ucraineni și ruși au călătorit joi la Geneva pentru întâlniri separate cu trimisii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit Le Figaro.

Peskov: "Nu vreau să fac astfel de greşeli"

Președintele american Donald Trump insistă asupra unei rezolvări a conflictului declanșat de ofensiva rusă împotriva Ucrainei în februarie 2022, dar eforturile diplomatice nu au reușit până acum să producă rezultate tangibile, în ciuda mai multor runde de întâlniri din ultimele luni. "Ar fi cea mai mare greșeală să încercăm să definim acum vreun pas sau să facem vreo predicție. Nu vreau să fac astfel de greșeli", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în repetate rânduri că o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, este necesară pentru a ajunge la un acord care să rezolve problemele cheie din discuții, în special chestiunea teritoriilor din estul Ucrainei pe care Moscova încearcă să le acapareze. Peskov, la rândul său, a reiterat că o astfel de întâlnire la summit ar putea avea loc doar după finalizarea negocierilor, pentru a le "finaliza".

