Celebrul actor Ben Affleck a acordat un interviu în exclusivitate pentru Observator. Starul a vorbit despre cel mai recent film al său, despre prietenie, dar şi despre ce înseamnă pentru el să fie actor.

"Ei bine, vreau să îi salut pe toţi românii. Și sper din tot sufletul să vă placă filmul. Sunt foarte mândru de el!", a transmis Ben Affleck.

Actor, regizor, producător, Ben Affleck este unul dintre superstarurile Hollywoodului. În cel mai recent film al său, Ben joacă rolul unui poliţist, care în timpul unei operaţiuni anti-drog, descoperă 20 de milioane de dolari ascunşi într-o casă conspirativă. Şi oricât ar părea de neaşteptat, impresionanta captură nu e deloc un lucru bun. Pentru că echipa sa se trezeşte în mijlocul unui război în toată regula, iar răsturnările de situaţie te ţintuiesc în fotoliu până la final.

Povestea, inspirată din fapte reale, i-a dat lui Ben Affleck ocazia să joace din nou alături de un prieten bun.

Articolul continuă după reclamă

Filmul este despre prietenie şi încredere. Cealaltă jumătate a acestui proiect este bunul tău prieten Matt Damon. Ce înseamnă prietenia pentru tine şi ce înseamnă să fii bun prieten?

"Este o întrebare foarte bună, pentru care însă am avea nevoie de mai mult timp, ca eu să dau un răspuns interesant, deştept şi plin de compasiune. dar de ce sa mă prefac? Adevărul este că, după cum ai spus şi tu, a lucra cu un prieten foarte bun este un avantaj real, pentru că de multe ori trebuie să ne imaginăm și să inventăm foarte repede un fel de relație apropiată cu un alt actor pe care nu-l cunoaștem. Unul dintre lucrurile pe care Joe, cred, a vrut să se bazeze a fost că Atunci când cunoști pe cineva de mult timp, te simți foarte confortabil în preajma lui. Și astfel, evident, este mai ușor să să convingi spectatorii că ai acea relaţie (de prietenie, n.r.). Și apoi, în ce priveşte încrederea și dacă pot avea încredere unul în celălalt nu mai este o problemă", spune Ben Affleck, actor.

Ben Affleck are în spate o carieră impresionantă

A jucat în peste 85 de filme. Avea doar 25 de ani când a intrat în istoria cinematografiei drept unul dintre cei mai tineri câştigători ai Oscarului: a primit râvnita statuetă pentru cel mai bun scenariu original, după pelicula Good Will Hunting. Era 1997. 16 ani mai târziu a urcat din nou pe scenă pentru a primi Oscarul pentru cel mai bun film, e vorba de Argo. L-am întrebat pe Ben Affleck care este secretul succesului său profesional - ne-a spus că... face ceea ce îi place.

"Una dintre binecuvântările acestei meserii este că ajungi să fii un fel de turist, ai o mulțime de locuri de muncă diferite și poţi trăi experienţele altor oameni. De fapt, pe măsură ce îmbătrânesc, îmi dau, din ce în ce mai mult seama, cât de special este acest lucru", a mai spus actorul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰