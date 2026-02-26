SURSE: Donald Trump va fi invitat la summitul B9 de la București. Marco Rubio ar putea veni

Preşedintele SUA Donald Trump va fi invitat să participe la summitul B9+ (București 9), care va avea loc pe 13 mai, la București, au declarat surse politice pentru Observator.

Donald Trump va fi invitat la summitul B9+ care va avea loc pe 13 mai 2026 la București, însă există posibilitatea ca la eveniment să ajungă secretarul de stat Marco Rubio, au declarat surse politice pentru Observator.

În mod tradițional, președintele SUA este invitat la summit-urile formatului B9 iar cel de anul acesta, nu face excepție. Până în prezent, atunci când a fost cazul, participarea președinților SUA s-a realizat fie prin prezență fizică, fie prin videoconferință. Dacă invitația nu poate fi onorată, pot fi trimiși reprezentanți. În afara lui Trump, vor fi invitați și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și șeful NATO, Mark Rutte.

România va fi gazda următorului summit în format București 9 (B9+) pe 13 mai. Formatul reuneşte state ale NATO de pe Flancul Estic: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria. Anul trecut formatul a fost extins şi s-a decis să includă şi statele nordice. Ultima dată când un președinte american a participat la un summit B9 a fost în 2023, în Polonia. Atunci, Joe Biden a venit la Varşovia, la un an de război, după ce a fost în vizită la Kiev.

