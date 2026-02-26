Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, 26 februarie, cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum şi cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie. De asemenea, Bolojan s-a întâlnit şi cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, comisar pentru drepturi sociale. La final, Bolojan a transmis într-o conferinţă de presă că speră ca România să primească un răspuns favorabil până la jumătatea lunii martie.

UPDATE: "După promulgarea legii pe pensiile magistraţilor, vom anunţa Comisia că am îndeplinit jalonul. Comisia a apreciat eforturile pentru a pune în practică angajamentele şi am încredere că după ce vom comunica toate acestea. Sper să primim un răspuns favorabil de la Comisie până la jumătatea lunii martie! Speranţa mea e că vom recupera cea mai mare parte din acesti bani", a declarat Ilie Bolojan în cadrul unei conferinţe de presă. Declaraţia completă a premierului poate fi urmărită aici.

Principala temă de discuţie a fost recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR și priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.

"Prim-ministrul a prezentat stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, cu accent asupra îndeplinirii jaloanelor referitoare la reforma pensiilor magistraților și la procesul de decarbonizare. Cei doi oficiali au convenit că la nivelul Comisiei Europene vor fi analizate solicitările României, în vederea adoptării deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, urmând să transmită un răspuns, în prima parte a lunii martie. Președinta Comisiei Europene a apreciat reformele adoptate de Guvern și faptul că România se menține pe traiectoria asumată privind reducerea deficitului bugetar.

Articolul continuă după reclamă

În cadrul întrevederii, prim-ministrul României a punctat progresele în implementarea programului SAFE și a apreciat instrumentele financiare pe care Comisia Europeană le dezvoltă și le pune la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare. În acest context, premierul Bolojan a salutat inițiativele legate de dezvoltarea și reziliența economică pentru statele membre de pe flancul estic. La rândul său, președinta Ursula von der Leyen a apreciat pașii importanți făcuți de România în implementarea programului SAFE, precum și interesul față de instrumentele financiare inițiate de Comisie și puse la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare. Totodată, președinta Comisiei Europene a apreciat eforturile României în promovarea proiectelor EastInvest, o inițiativă menită să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, cu Belarus și cu Ucraina", se arată în comunicatul Guvernului.

Prioritățile Guvernului

Guvernul a precizat, într-un comunicat de presă, că premierul Ilie Bolojan va prezenta priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă şi componenta de competitivitate.

”Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiţii care să stimuleze creşterea economică în România”, a transmis Executivul. De asemenea, se vor aborda aspecte legate de implementarea PNRR şi recuperarea celor 231 de milioane de euro, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraţilor.

În pregătirea aceste deplasări, premierul Ilie Bolojan a discutat şi cu preşedintele Nicuşor Dan. Miercuri seară, Bolojan a avut şi o întâlnire cu europarlamentari ai Coaliţiei.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰