Video Un profesor din Caraș-Severin a tamponat mașina fostei iubite și a fugit. Avea interdicție să se apropie de ea

Un profesor de matematică din Caraș-Severin a tamponat mașina fostei iubite și a fugit de la locul accidentului. Bărbatul avea interdicție de a se apropia de ea și era monitorizat.

de Iulia Pop

la 25.02.2026 , 13:42
Bărbatul a acroșat-o pe femeie pe un drum între localitățile Reșița și Boșca și a fugit imediat după impact. A fost prins repede de polițiști, cu care s-a comportat agresiv.

Cei doi au fost iubiți și s-au despărțit de ceva timp din cauza bătăilor și violențelor verbale. Pentru că o amenințase cu un cuțit că o omoară și că o aruncă în râpă, femeia a solicitat brățară de monitorizare. 

În fața polițiștilor, bărbatul a zis că a adormit la volan și din acest motiv a pierdut controlul volanului. 

