Video Un profesor din Caraș-Severin a tamponat mașina fostei iubite și a fugit. Avea interdicție să se apropie de ea
Un profesor de matematică din Caraș-Severin a tamponat mașina fostei iubite și a fugit de la locul accidentului. Bărbatul avea interdicție de a se apropia de ea și era monitorizat.
Bărbatul a acroșat-o pe femeie pe un drum între localitățile Reșița și Boșca și a fugit imediat după impact. A fost prins repede de polițiști, cu care s-a comportat agresiv.
Cei doi au fost iubiți și s-au despărțit de ceva timp din cauza bătăilor și violențelor verbale. Pentru că o amenințase cu un cuțit că o omoară și că o aruncă în râpă, femeia a solicitat brățară de monitorizare.
În fața polițiștilor, bărbatul a zis că a adormit la volan și din acest motiv a pierdut controlul volanului.
