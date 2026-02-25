Un profesor de matematică din Caraș-Severin a tamponat mașina fostei iubite și a fugit de la locul accidentului. Bărbatul avea interdicție de a se apropia de ea și era monitorizat.

Bărbatul a acroșat-o pe femeie pe un drum între localitățile Reșița și Boșca și a fugit imediat după impact. A fost prins repede de polițiști, cu care s-a comportat agresiv.

Cei doi au fost iubiți și s-au despărțit de ceva timp din cauza bătăilor și violențelor verbale. Pentru că o amenințase cu un cuțit că o omoară și că o aruncă în râpă, femeia a solicitat brățară de monitorizare.

În fața polițiștilor, bărbatul a zis că a adormit la volan și din acest motiv a pierdut controlul volanului.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

