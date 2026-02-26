Premierul danez anunţă organizarea alegerilor legislative pe 24 martie

Şefa guvernului danez a anunţat joi că va convoca alegeri legislative pentru 24 martie, informează Reuters, citat de Agerpres. Mette Frederiksen şi-a petrecut ultimele luni încercând să mobilizeze liderii europeni împotriva dorinţei preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie, popularitatea sa a crescut după nemulţumirile publice faţă de creşterea costului vieţii şi presiunile asupra serviciilor sociale.

"Acestea vor fi alegeri decisive, deoarece în următorii patru ani noi, ca danezi şi ca europeni, va trebui cu adevărat să ne descurcam singuri. Trebuie să ne definim relaţia cu Statele Unite şi trebuie să ne reînarmăm pentru a asigura pacea pe continentul nostru", a spus Frederiksen. "Trebuie să rămânem uniţi în Europa şi trebuie să asigurăm viitorul Commonwealth-ului danez", a spus ea, referindu-se la Regatul Danemarcei, care este alcătuit din Danemarca, Groenlanda şi Insulele Feroe.

Criza din Groenlanda i-a crescut şi mai mult vizibilitatea şefei guvernului danez

Criza din Groenlanda i-a crescut şi mai mult vizibilitatea şefei guvernului danez pe scena internaţională, unde a atras atenţia datorită răspunsului rapid în gestionarea situaţiei în timpul pandemiei de COVID-19 şi pentru consolidarea sprijinului european pentru Ucraina. Alegătorii danezi decid dacă vor recompensa rolul de lider pe scena internaţională şi apărarea suveranităţii daneze sau îi vor sancţiona guvernul pentru ceea ce criticii spun că afost o neatenţie la problemele interne.

Mette Frederiksen a susţinut că Danemarca trebuie să continue să se reînarmeze şi să contribuie la protejarea Europei, ajutând Ucraina împotriva Rusiei, dar şi "împotriva ameninţărilor din vest şi a riscului terorist din sud", a adăugat ea, afirmându-şi intenţia de a menţine politica strictă de imigraţie a Danemarcei. "Politica de securitate este şi va rămâne însăşi temelia politicii daneze pentru mulţi ani de acum înainte", a subliniat Frederiksen.

În următorii patru ani, Danemarca va trebui să se afirme pe deplin, iar relaţia cu Statele Unite va trebui, printre altele, redefinită. "Trebuie să menţinem unitatea Europei şi să asiguram viitorul Regatului", a mai spus ea. Alegerile au loc în contextul în care Danemarca poartă discuţii cu Statele Unite şi Groenlanda despre viitorul teritoriului arctic autonom, râvnit de Trump.

După ce a refuzat să excludă utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, Donald Trump a anunţat la sfârşitul lunii ianuarie un "acord-cadru" negociat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ale cărui detalii nu se cunosc.

