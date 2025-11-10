După 40 de zile de haos cauzat de blocajul bugetar, senatorii americani au ajuns la un acord pentru încheierea acestuia. Întregul proces ar putea dura mai multe zile întrucât va trebui să treacă şi prin Camera Reprezentanţilor, înainte de a fi prezentat lui Donald Trump pentru semnare. Cu doar câteva săptămâni înainte de sărbători, americanii însă stau cu teama că nu vor ajunge acasă, la cei dragi. Şi asta pentru că secretarul transporturilor a avertizat că traficul aerian se va reduce, treptat, la minimum.

Cu trei săptămâni rămase până la Ziua Recunoştinţei, americanii se îngrijorează că nu vor putea ajunge la cei dragi din cauza haosului cauzat de blocajul bugetar. Autoritatea de reglementare a aviaţiei a redus deja numărul de zboruri pe cele mai mari 40 de aeroporturi după ce mai mulţi angajaţi, care nu au fost plăţiti, au refuzat să mai vină la muncă.

"Veneam din Tampa, iar zborul acela a fost întârziat încontinuu, apoi a fost anulat și reprogramat. Așa că a trebuit să stau la un hotel. Totul părea că este în regulă până când primești notificarea, când ești pe drum și, că ai o întârziere. Asta mi s-a întâmplat mie", spune un pasager.

Duminică, până la prânz, au fost anulate 1.700 de zboruri, totul în timp ce alte 5.000 au avut întârzieri semnificative. Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că traficul aerian se va reduce, treptat, la minimum.

"Pe măsură ce toată lumea vrea să călătorească pentru a-și vedea familiile, cred că vom vedea foarte puțini controlori de trafic aerian venind la serviciu. Va fi o perturbare masivă. Cred că vor fi mulți americani furioși și trebuie să fim sinceri cu privire la direcția în care se îndreaptă lucrurile. Situația nu se îmbunătățește. Se înrăutățește până când acești controlori de trafic aerian vor fi plătiți", a declarat Sean Duffy, secretarul Transporturilor.

Blocajul bugetar este cel mai lung din istoria ţării şi a lăsat milioane de angajaţi ai guvernului federal fără salarii.

