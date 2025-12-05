Vremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 grade
Vremea se răceşte în cea mai mare parte a ţării, cerul va fi mai mult noros, în special dimineaţa şi seara. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 şi 9 grade.
La noapte, în regiunile extracarpatice vremea va fi închisã, cu nebulozitate persistentã şi ploi slabe sau burniţã local în Oltenia şi pe areale mai mici în Muntenia, Dobrogea şi Moldova. În celelalte regiuni cerul va avea temporar înnorãri şi va ploua trecãtor în sudul Banatului. În vestul Carpaţilor Meridionali, la altitudini mari, vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în Dobrogea, Muntenia, sudul şi vestul Olteniei, cu viteze de 50...65 km/h, iar în primele ore din interval şi în sudul Banatului şi masivele sud-vestice. Temperaturile minime, mai mari decât cele specifice datei, se vor încadra între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 10 grade pe litoral. Pe arii restrânse va fi ceaţã.
Vremea de mâine 6 decembrie în ţară
Vremea va fi în general închisã în sud-vestul, sudul şi estul ţãrii unde nebulozitatea va persista în cea mai mare parte a intervalului, în timp ce, în restul teritoriului, cerul va fi variabil cu înnorãri seara şi noaptea. Va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, iar mai ales în partea a doua a intervalului în Banat şi pe arii restrânse în celelalte regiuni. La altitudini mari, în special în Carpaţii Meridionali, vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar, cu precãdere ziua, cu intensificãri în Dobrogea, precum şi în sudul, centrul şi estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 şi 9 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 6 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, vremea va fi vântoasã, astfel cã temporar se vor atinge viteze la rafalã de 50...55 km/h. Cerul va fi mai mult noros, iar trecãtor va ploua slab. Temperatura minimã, mai mare decât cea specificã datei, va fi de 5...6 grade.
Vremea se va menţine vântoasã, cu viteze de 50...60 km/h. Cerul va fi mai mult noros şi trecãtor va ploua slab. Temperatura maximã, apropiatã de norma climatologicã a datei, va fi de 6...7 grade, iar cea minimã se va situa în jurul valorii de 3 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, vremea se mai răceşte faţă de ziua precedentă. Temperaturile scad la jumătate.
Vremea de mâine 6 decembrie la munte
Vremea va fi în general închisã în masivele sud-vestice, sudice şi estice, unde nebulozitatea va persista în cea mai mare parte a intervalului şi local va ploua. În restul zonei montane, cerul va fi variabil cu înnorãri seara şi noaptea, când doar izolat va ploua slab. La altitudini mari, în special în Carpaţii Meridionali, vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Dimineaţa şi noaptea, pe vãi şi în depresiuni, pe alocuri va fi ceaţã. Temperaturile vor fi comparabile cu cele din ziua precedentã.
