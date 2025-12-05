Vremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 6 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, vremea va fi vântoasã, astfel cã temporar se vor atinge viteze la rafalã de 50...55 km/h. Cerul va fi mai mult noros, iar trecãtor va ploua slab. Temperatura minimã, mai mare decât cea specificã datei, va fi de 5...6 grade.

Vremea se va menţine vântoasã, cu viteze de 50...60 km/h. Cerul va fi mai mult noros şi trecãtor va ploua slab. Temperatura maximã, apropiatã de norma climatologicã a datei, va fi de 6...7 grade, iar cea minimã se va situa în jurul valorii de 3 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se mai răceşte faţă de ziua precedentă. Temperaturile scad la jumătate.