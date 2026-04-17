Cuba a încercat să îi trimită lui Donald Trump o scrisoare secretă

Armistiţiul de 10 zile între Liban şi Israel a intrat în vigoare joi la miezul nopţii, iar preşedintele Donald Trump a declarat că următoarea întâlnire dintre Statele Unite şi Iran ar putea avea loc în weekend, alimentând optimismul că războiul cu Iranul s-ar putea apropia de sfârşit. Totodată, liderul de la Casa Albă a dat asigurări că Iranul a acceptat să cedeze uraniul său îmbogăţit, una dintre cerinţele americane pentru un acord cu Teheranul. Dar e posibil să urmeze Cuba.

Totuşi, Cuba ar putea să urmeze pe listă. Cel puțin, asta spune mereu președintele Trump. Lista sa de politici externe pentru 2026 părea să fie până acum Venezuela (Maduro arestat), Groenlanda (Europa a intervenit), Iran (în desfășurare) și acum Cuba - despre care a sugerat că ar putea fi "următoarea sa cucerire", conform unui articol Wall Street Journal.

Într-o încercare neobișnuită de a-l contacta pe președintele Trump, nepotul liderului cubanez Raul Castro a contactat un antreprenor bogat din Havana săptămâna trecută pentru a încerca să livreze personal o scrisoare Casei Albe, în afara canalelor diplomatice obișnuite, a declarat un oficial american și un fost oficial american.

Scrisoarea a fost formatată similar unei note diplomatice și a purtat o ștampilă oficială cubaneză, a declarat actualul oficial american. Mesajul trimis lui Trump, prin intermediul unui canal secundar, propunea acorduri economice și de investiții, precum și ridicarea sancțiunilor și avertiza că regimul cubanez se pregătește pentru o incursiune americană, a declarat oficialul american.

Însă curierul - Roberto Carlos Chamizo Gonzalez, în vârstă de 37 de ani, un om de afaceri cubanez implicat în închirieri auto private de lux și turism de lux - a fost trimis înapoi la Havana din Miami după ce un agent al Vămilor și Protecției Frontierelor l-a oprit la aeroport, obținând scrisoarea și punând capăt demersului, a declarat oficialul american.

Casa Albă nu a răspuns la întrebările privind primirea scrisorii, referindu-se la comentariile recente ale președintelui despre Cuba. Nu s-a putut stabili de ce a fost oprit curierul la aeroport.

Guvernul Cubei, a cărui cea mai importantă figură este fostul președinte Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, pare să încerce să ajungă direct la Trump, ocolindu-l pe secretarul de stat Marco Rubio. Fiul unor imigranți cubanezi, Rubio a presat mult timp Washingtonul să crească presiunea asupra guvernului comunist din Havana și să impună schimbări politice pe insulă.

Scrisoarea a fost o încercare extraordinară de a relansa discuțiile cu administrația Trump din partea lui Raul Rodriguez Castro, în vârstă de 41 de ani, nepotul și consilierul principal al lui Raul Castro, în timp ce insula se luptă cu cea mai gravă criză economică din ultimele decenii.

Trump ar putea fi mai dispus să încheie un acord economic cu Cuba, lăsând în același timp cea mai mare parte a regimului, așa cum a făcut în Venezuela, un rezultat care ar fi anatema pentru mulți cubanez-americani, spun analiștii politici specializaţi pe Cuba.

"Cubanezii, se pare, încearcă să-l ocolească pe Rubio și să transmită un mesaj clar direct lui Trump", a declarat Peter Kornbluh, coautor al cărții "Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana". "Acest efort sugerează că nu mai au încredere în Rubio ca interlocutor detașat și vor să apeleze direct la președinte pentru a rezolva criza escaladată."

"Cuba va fi următoarea", a declarat Trump la începutul acestei luni. "Cuba este o țară în declin și vom fi acolo pentru a o ajuta."

Dacă negocierile nu vor duce la o schimbare de regim, Trump s-ar putea confrunta cu rezistență din partea legislatorilor și alegătorilor cubano-americani intransigenți care l-au susținut cu entuziasm.

"Acest regim trebuie să dispară", a declarat Mario Díaz Balart, republican american.

Rodriguez Castro, cunoscut sub numele de Crabul, pentru că s-a născut cu șase degete la o mână, a apărut ca intermediar în negocierile dintre cele două țări. El a fost garda de corp a lui Raul Castro timp de ani de zile și încă apare alături de liderul cubanez în timpul rarelor sale apariții publice.

Cuba se află în pragul unui dezastru umanitar după decenii de proastă gestionare guvernamentală și sancțiuni americane.

Trump a amenințat că va prelua insula și a impus o blocadă petrolieră aproape totală, oprind majoritatea activității economice. Criza a fost agravată de pierderea unui aliat cubanez în Venezuela, când armata americană l-a detronat pe Nicolas Maduro în ianuarie.

În ultimele săptămâni, oficialii americani au purtat discuții cu oficiali cubanezi, inclusiv cu personalități din cercul apropiat al lui Raul Castro.

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat că refuză să negocieze sistemul politic din Cuba.

Existența scrisorii lui Rodríguez Castro a fost relatată pentru prima dată de Radio y TV Marti, o rețea administrată de guvernul SUA, care transmite știri și informații către Cuba. Acest lucru a fost confirmat independent de The Wall Street Journal, care nu a putut verifica conținutul exact al scrisorii.

Prin alegerea lui Chamizo ca emisar, Rodríguez Castro a ales un prieten care este și partener de afaceri, a declarat oficialul american. Antreprenorul deține un serviciu de automobile de lux și o stațiune rurală la mai puțin de 32 de kilometri de Havana, unde o cazare peste noapte la vila sa de top costă 580 de dolari, potrivit contului său de LinkedIn, postării de pe Facebook și site-ului web al afacerii.

"A încerca să-l eviți pe Rubio cât timp este secretar de stat este de-a dreptul nechibzuit și se va întoarce împotriva sa", a declarat Ricardo Herrero, directorul executiv al Cuba Study Group, un grup de politici și advocacy cu sediul la Washington.

"Este mai rău să alegi un necunoscut fără nicio relație personală cu președintele, ceea ce face ca situația să pară și mai nechibzuită."

