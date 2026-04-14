"Am simţit că nu suntem singuri". Scrisoare deschisă a familiei lui Mircea Lucescu pentru români

Scrisoare deschisă transmisă de familia fostului selecţioner Mircea Lucescu, prin intermediul site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal, prin care vrea să mulţumească tuturor celor care au participat la cel mai greu moment.

"Noi - Elena Lucescu, Răzvan Lucescu şi întreaga familie - ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituţii şi echipe au colaborat, contribuind la desfăşurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea şi parcursul excepţional al dragului nostru Mircea Lucescu. În toată această perioadă, am simţit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri. Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele veşti despre starea lui de sănătate şi până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri şi gesturi care ne-au ţinut în picioare. Îl vom purta mereu în inimile noastre. Ştim că îl veţi purta şi voi", se arată în scrisoarea deschisă semnată de familia Lucescu.

Apropiaţii reputatului antrenor au transmis mulţumiri instituţiilor publice şi private care au fost implicate în desfăşurarea funeraliilor naţionale.

"Am simţit că nu suntem singuri"

"Familia Lucescu adresează profunde mulţumiri tuturor instituţiilor publice şi private, precum şi tuturor profesioniştilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare şi respect la organizarea şi desfăşurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu. Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria aşa cum se cuvine. Toate aceste dovezi de solidaritate au reprezentat un sprijin esenţial pentru familie şi o expresie autentică a respectului faţă de tot ceea ce a însemnat el ca om şi ca profesionist. În mod deosebit, dorim să aducem mulţumiri: Bisericii Ortodoxe Române şi întâi-stătătorilor ei, Bisericii "Sfântul Elefterie", precum şi preoţilor şi Corului Tronos, care au oficiat şi au dat profunzime slujbei de înmormântare; Guvernului României, prin instituţiile sale; Federaţiei Române de Fotbal, care, prin preşedintele ei, domnul Răzvan Burleanu, şi membrii acesteia, ne-a fost alături pe întreaga durată a funeraliilor, prin implicarea constantă şi sprijinul acordat în găzduirea ceremoniilor naţionale; Cancelariei Onorurilor, pentru întregul sprijin acordat în organizarea onorurilor dedicate domnului Mircea Lucescu, precum şi Regimentului de Gardă şi Protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Comenduirii Garnizoanei Bucureşti; Poliţiei Române, precum şi structurilor din subordinea acesteia, în mod special Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Brigăzii Rutiere Bucureşti, pentru profesionalismul, promptitudinea şi sprijinul esenţial acordat în asigurarea bunei desfăşurări a ceremoniei; Jandarmeriei Române, prin Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru sprijinul acordat şi implicarea în asigurarea ordinii şi desfăşurării în condiţii optime a ceremoniei; Serviciului de Ambulanţă privată Sanador, pentru sprijinul acordat şi implicarea profesională în asigurarea asistenţei medicale pe întreaga durată a ceremoniei; Primăriei Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Investiţii, pentru punerea la dispoziţie a Stadionului Arena Naţională şi a tuturor facilităţilor necesare pe perioada desfăşurării evenimentului; Personalului Secţiei de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti; Administraţiei Cimitirului Bellu; Firmelor de pază privată implicate în asigurarea securităţii; Firmei Beligi Servicii Funerare, reprezentată de domnul Andrei Cristea, pentru profesionalismul şi dedicarea manifestate pe întreaga durată a organizării evenimentului", precizează sursa citată.

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marţi, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

