Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"

O femeie spune că s-a simțit "complet neajutorată" după ce a început să primească zilnic un număr uriaș de amenzi rutiere, deoarece plăcuța de înmatriculare a mașinii sale a fost clonată de infractori.

Heather Caddick a primit peste 120 de procese verbale de amendă într-o perioadă de doar șase luni, pentru circulație pe benzile destinate autobuzelor, depășirea limitei de viteză și neplata taxelor pentru zona cu aer curat, toate asociate autoturismului său din Bristol, potrivit The Independent.

Deși a contestat cu succes primele amenzi, acestea au continuat să sosească, până când doamna Caddick a fost nevoită să își reînmatriculeze mașina și să cumpere un număr personalizat.

"La început, am fost neliniștită, dar spre final ajunsesem să fiu furioasă. Primeam foarte multe, uneori chiar și 12 pe zi. Pentru fiecare amendă trebuia să trimit un răspuns, să fac o contestație și să cer anularea plății. Se transformase într-un al doilea loc de muncă", a declarat ea pentru The Independent.

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A crescut numărul de sesizări de amenzi ce nu aparţin proprietarilor

Cazul doamnei Caddick nu este neobișnuit. Anul trecut au fost înregistrate 11.402 sesizări din partea unor persoane care au primit amenzi sau sancțiuni fără legătură cu vehiculul lor. Numărul este cu 54% mai mare decât în 2021, când au existat 7.430 de astfel de cazuri.

Această metodă de clonare le permite infractorilor să folosească vehiculul fără a fi identificați și chiar să desfășoare activități ilegale, până când poliția află ce se întâmplă.

De multe ori, acestea locuiesc la sute de kilometri distanță de locurile în care au fost comise faptele și află că identitatea mașinii lor a fost furată abia când primesc o amendă.

Infractorul ar fi copiat numărul de înmatriculare de pe internet

În cazul doamnei Caddick, amenzile au început să sosească la scurt timp după ce a cumpărat mașina de la un proprietar privat. Ea crede că infractorul a copiat numărul de înmatriculare din anunțul publicat online.

Doamna Caddick a mai primit și câteva amenzi pentru depășirea vitezei din partea Poliției Avon și Somerset, precum și o amendă pentru oprire ilegală în zona de debarcare a Aeroportului Bristol.

"Dacă aceste contestații nu sunt acceptate, aș putea ajunge să plătesc mii de lire", a spus ea.

După ce a observat în imaginile camerelor de supraveghere atașate amenzilor că era vorba despre un alt model de mașină, femeia a contestat fiecare sancțiune. În multe situații, i s-au cerut informații suplimentare pentru a-și susține contestațiile.

"Ajungeam acasă și găseam în cutia poștală încă mai multe amenzi. Toate scrisorile au un ton amenințător și îți explică ce se întâmplă dacă nu plătești. Nici nu vreau să mă gândesc cum s-ar descurca o persoană în vârstă într-o asemenea situație. Mi-am cumpărat un număr de înmatriculare personalizat pentru 250 de lire. După aceea, amenzile s-au oprit", menţionează femeia.

Ce au făcut autorităţile

Doamna Caddick le-a cerut autorităților, inclusiv primăriilor și poliției, să colaboreze mai bine pentru a-i sprijini pe cei afectați. De asemenea, ea dorește ca forțele de ordine să folosească mai eficient camerele automate de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, cunoscute sub denumirea ANPR, pentru a opri șoferii care comit astfel de infracțiuni.

Poliția Avon și Somerset a transmis că și-a îmbunătățit între timp modul de gestionare a cazurilor de clonare a numerelor de înmatriculare, prin introducerea unui instrument online dedicat.

În prezent, mai multe forțe de poliție desfășoară operațiuni pentru prinderea infractorilor, inclusiv utilizarea unor "liste de alertă" cu vehicule care trebuie oprite.

Instituția a adăugat că lucrează împreună cu poliția și cu serviciile de control comercial ale autorităților locale pentru a lua măsuri împotriva furnizorilor de plăcuțe de înmatriculare care nu respectă legea.