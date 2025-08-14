Cum îi învrăjbește Trump pe polonezi: l-a cerut pe Nawrocki în locul lui Tusk la reuniunea europenilor

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut în ultimul moment ca președintele Poloniei, Karol Nawrocki, susţinător al mișcării MAGA, să participe la teleconferința liderilor europeni de miercuri despre Ucraina în locul premierului polonez Donald Tusk, un rival înverșunat al lui Nawrocki.

Informaţia a fost dezvăluită chiar de Tusk, relatează Reuters. Karol Nawrocki, naționalist, conservator și eurosceptic, este un aliat al mișcării MAGA. Ba chiar, a vizitat Casa Albă în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din Polonia, desfășurate anul acesta. În iunie, l-a învins pe candidatul partidului pro-european și centrist, al premierului Tusk.

Trump i-a cerut președintelui Nawrocki să-l înlocuiască pe Tusk la întâlnirea despre Ucraina

"Cu puțin înainte de miezul nopții, ieri, am primit, împreună cu partenerii noștri europeni, informația că americanii ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de președintele ţării în contactele cu președintele Trump", a declarat Tusk într-o conferință de presă.

Casa Albă nu a comentat dacă SUA au cerut ca Nawrocki, și nu Tusk, să participe la reuniunea virtuală. Un purtător de cuvânt al guvernului polonez declarase marți că Tusk, fost președinte al Consiliului European, urma să participe la discuția liderilor europeni cu Trump. Însă consilierul pe politică externă al lui Nawrocki, Marcin Przydacz, a spus presei că "el nu are informații că premierul Donald Tusk ar fi planificat să participe". El a spus că echipa lui Tusk a demonstrat că nu are contacte bune cu administrația Trump, deoarece a presupus că acesta va lua parte.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szlapka, a transmis că Tusk a reprezentat Polonia miercuri în două convorbiri cu liderii europeni, dar nu cu Trump. Przydacz a adăugat că birourile președintelui și premierului vor face schimb de informații despre întâlniri. Liderii europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au discutat cu Trump înainte de summitul pe care președintele SUA îl va avea vineri, în Alaska, cu omologul rus Vladimir Putin.

Polonia a ajuns să fie reprezentată de doi rivali politici

Analistul Krzysztof Izdebski, director de politici la Fundația Batory, a avertizat că Polonia a ajuns să fie reprezentată de doi rivali politici, existând riscul transmiterii unor mesaje contradictorii. "Acest lucru arată că, inclusiv în politica externă, într-o problemă cheie de securitate, suntem pur și simplu ostatici ai politicii interne și ai unei competiții între diverse instituții ale statului", a spus el.

Acesta a adăugat că situația ar putea submina efortul Poloniei de a se prezenta ca o țară modernă, care discută cu marile puteri pe probleme politice internaționale. Nawrocki și partidul său, Lege și Justiție (PiS), sunt susținători fermi ai Ucrainei în războiul cu Rusia, la fel ca Tusk și guvernul său, însă cei doi lideri au opinii diferite pe teme cruciale precum avortul, valorile familiale și statul de drept.

Tusk a spus că respectă solicitarea SUA de a menține contactele la nivel prezidențial, dar a subliniat că acest lucru nu ar trebui folosit pentru "a-i întoarce pe polonezi unii împotriva altora".

