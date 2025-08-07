Polonia lui Karol Nawrocki începe cu un mesaj ferm: Nu euro, nu migrației ilegale

Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, este pus pe fapte mari. În discursul său inaugural, liderul din Varşovia a transmis un mesaj cât se poate de ferm pe teme sensibile în blocul comunitar.

Preşedintele Nawrocki a anunţat că se opune nu doar imigraţiei ilegale, dar şi aderării Poloniei la euro. Liderul din Varşovia, un naţional-conservator cu mare priză la public, a declarat că doreşte ca ţara sa să continue să facă parte din Uniunea Europeană, dar să-şi păstreze identitatea.

Karol Nawrocki a avertizat că se va opune numirii şi promovării judecătorilor care ar submina ordinea juridică a Republicii Polone şi a cerut revenirea la statul de drept. Declaraţiile cu privire la sistemul judiciar semnalează opoziţia faţă de eforturile guvernului condus de Donald Tusk de a anula nişte legi adoptate de administraţia anterioară care atrasesera sanctiuni UE.

Reformele impuse de Partidul Legii şi Justiţiei au conferit guvernului un control mai mare asupra numirilor şi au fost criticate de Uniunea Europeană, pe motiv că ar reprezenta o amenințare la adresa independenței judiciare.

Reformarea Constituţiei

În discursul său, el a mai spus că Polonia trebuie să înceapă să lucreze la schimbarea Constituţiei. "Recent, Constituţia poloneză a fost încălcată atât de des, încât noi, clasa politică, trebuie să începem să lucrăm la soluţii pentru o nouă Constituţie care va fi gata de adoptare, sper şi cred, în 2030", a spus el.

Karol Nawrocki, istoric conservator şi susţinător al mişcării MAGA a preşedintelui american Donald Trump, a depus jurământul miercuri ca preşedinte al Poloniei, pregătind terenul pentru un conflict cu guvernul centrist şi o posibilă răcire a relaţiilor cu Ucraina.

Victoria electorală a lui Nawrocki, care a fost susţinut de partidul naţionalist de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS), a dat o lovitură speranţelor prim-ministrului Donald Tusk de a consolida cursul pro-UE pe care l-a stabilit pentru cel mai mare membru estic al blocului comunitar şi a lăsat guvernul acestuia în dificultate în sondaje.

Polonia se pregăteşte acum pentru o continuare a impasului înregistrat sub preşedintele naţionalist anterior, Andrzej Duda, Nawrocki putând să-şi folosească puterea de veto pentru a împiedica agenda guvernamentală, care include anularea reformelor judiciare implementate de PiS, despre care criticii au spus că subminează independenţa justiţiei.

Nawrocki pare, de asemenea, să dea bătăi de cap guvernului, propunând măsuri precum reduceri de impozite, care probabil vor fi populare în rândul multor alegători, dar greu de implementat pentru o administraţie cu un buget limitat.

Reacţia lui Tusk

"Ca prim-ministru, am lucrat până acum cu trei preşedinţi", a scris Tusk, care a fost prim-ministru şi între 2007 şi 2014, într-o postare pe X. "Cum va fi cu al patrulea? Ne vom descurca", a adăugat el.

Noul preşedinte a declarat că nu vede în prezent un loc pentru Ucraina în NATO sau UE, o schimbare semnificativă de ton în comparaţie cu Duda. În calitate de preşedinte, Nawrocki va fi în poziţia de a semna ratificarea de către Polonia a unui nou membru care aderă la NATO.

În timp ce Tusk a spus că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol mai important în chestiuni de apărare alături de NATO, PiS şi Nawrocki au susţinut că acest lucru ar submina alianţa Poloniei cu Statele Unite. "Statele Unite sunt, fără îndoială, partenerul nostru prioritar", a declarat purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, Rafal Leskiewicz.

Cu toate acestea, faptul că Nawrocki, fost şef al Institutului Memoriei Naţionale, este un nou-venit în politică, puţin cunoscut publicului înainte ca PiS să-l susţină, înseamnă că există multă incertitudine cu privire la modul în care se va desfăşura preşedinţia sa, spun observatorii politici.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰