Cine este Karol Nawrocki, noul preşedinte conservator şi eurosceptic al Poloniei

Alegerile au ținut Polonia cu sufletul la gură încă din primul tur, desfășurat acum două săptămâni, dezvăluind diviziuni adânci într-o țară aflată pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. Un exit-poll preliminar publicat duminică seara sugera că Trzaskowski se îndreaptă spre victorie, însă datele actualizate din sondaje au schimbat radical situația câteva ore mai târziu.

Rezultatul oficial sugerează că Polonia va urma un drum mai populist și naționalist sub conducerea noului președinte Karol Nawrocki, sprijinit de administraţia Trump.

Deși puterea executivă de zi cu zi aparține prim-ministrului ales de parlament, președintele nu are doar un rol pur ceremonial. Acesta deține influență în politica externă și are drept de veto asupra legislației. Nawrocki îl va succeda pe Andrzej Duda, un conservator aflat la finalul celui de-al doilea mandat, care se încheie pe 6 august. Conform constituției poloneze, președintele are un mandat de cinci ani și poate fi reales o singură dată.

Articolul continuă după reclamă

O problemă pentru Tusk

Prim-ministrul Donald Tusk a venit la putere la finalul lui 2023 în fruntea unei coaliții largi, cu orientări ideologice diferite, atât de diferite încât nu a reușit să implementeze unele promisiuni electorale, precum relaxarea legii restrictive privind avortul sau adoptarea unei legi privind parteneriatele civile pentru cuplurile de același sex.

Puterea de veto a lui Duda a fost un alt obstacol. A împiedicat anularea unor legi controversate privind justiția, considerate antidemocratice de către Uniunea Europeană. Acum, se pare că Tusk nu va putea respecta aceste promisiuni, făcute atât alegătorilor, cât și UE.

Unii observatori politici din Polonia avertizează că promisiunile neîndeplinite ar putea face dificilă menținerea guvernului lui Tusk până la următoarele alegeri parlamentare din 2027, mai ales dacă partidul Lege și Justiție va oferi o eventuală colaborare conservatorilor din coaliția sa.

Fost boxer, istoric și novice în politică

Karol Nawrocki, în vârstă de 42 de ani, boxer amator și istoric, a fost propus de partidul Lege și Justiție (PiS) într-o tentativă de reînnoire a imaginii partidului. Noul preşedinte al Poloniei nu este filorus, dar este eurosceptic.

PiS a guvernat Polonia între 2015 și 2023, când a pierdut puterea în fața coaliției centriste conduse de Tusk. Mulți credeau că partidul nu va mai reveni, iar Nawrocki a fost ales ca un chip nou, neasociat cu scandalurile din perioada de guvernare. Strategia s-a dovedit eficientă.

Până de curând, Nawrocki a condus Institutul Memoriei Naționale, care promovează o viziune naționalistă asupra istoriei. A condus campanii de înlăturare a monumentelor dedicate Armatei Roșii din Polonia, iar Rusia l-a pus pe o listă de persoane căutate, conform presei poloneze.

Susținătorii lui îl văd ca pe o întruchipare a valorilor tradiționale și patriotice. Cei care se opun curentelor seculare, inclusiv vizibilității LGBTQ+, îl consideră reprezentativ pentru valorile cu care au crescut.

Controverse: legături cu crima organizată și violență

Candidatura lui Nawrocki a fost umbrită de acuzații privind legături din trecut cu figuri din lumea interlopă și participarea la o bătaie de stradă. El neagă orice legătură cu crima organizată, dar nu și-a cerut scuze pentru bătaie, spunând că a fost o luptă nobilă. Aceste dezvăluiri nu par să-i fi afectat susținerea în rândul alegătorilor de dreapta, care le consideră motivate politic.

Donald Trump și-a exprimat deschis sprijinul pentru Nawrocki. L-a primit la Casa Albă în urmă cu o lună, iar săptămâna trecută, grupul conservator american CPAC a organizat prima sa întâlnire în Polonia pentru a-l susține. Kristi Noem, secretarul american pentru Securitate Internă și aliat apropiat al lui Trump, l-a lăudat pe Nawrocki și le-a cerut polonezilor să-l voteze.

SUA au aproximativ 10.000 de soldați staționați în Polonia, iar Noem a sugerat că legăturile militare s-ar putea consolida sub conducerea lui Nawrocki. Un slogan frecvent al susținătorilor lui este că va restabili „normalitatea”, așa cum cred ei că a făcut-o și Trump. Steagurile americane au fost des întâlnite la mitingurile sale, iar susținătorii lui consideră că el reprezintă o garanție pentru relații bune cu administrația Trump.

Poziția față de Ucraina

Nawrocki a preluat o parte din retorica lui Trump și în privința Ucrainei. Promite să continue sprijinul pentru Kiev, dar l-a criticat pe președintele Volodimir Zelenski, acuzându-l că profită de aliați. De asemenea, i-a acuzat pe refugiații ucraineni că profită de generozitatea Poloniei și a promis că va prioritiza cetățenii polonezi în accesul la servicii sociale precum sănătatea și educația.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu majorarea TVA și a impozitului pe venit, pentru a reduce deficitul bugetar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰