Cum vrea Rusia să schimbe Europa: Operaţiuni sub steag fals, interferenţe electorale, articole AI, horoscop

Discuții și documente scurse evidențiază rolul administrației prezidențiale ruse în operaţiunile sub steag fals și în campaniile de interferență electorală din Europa și dincolo de aceasta.

Imagine cu râul Moskva şi palatul prezidenţial de la Kremlin

În septembrie 2025, nouă moschei și centre culturale din Paris și din împrejurimi au fost vizate de o acţiune islamofobă grotescă: capete de porc tăiate și însângerate, fiecare marcat cu cuvântul "Macron" cu cerneală albastră, au fost lăsate în fața ușilor.

Câteva luni mai târziu, trei bărbați din Serbia au fost condamnați pentru crimă în țara lor de origine. Aceștia fuseseră îndrumați, conform verdictelor, de "structuri ale serviciului de informații al Federației Ruse" într-un efort de a incita tulburări și intoleranță.

Acum, o serie de documente obținute de reporteri de la Delfi Estonia și distribuite Proiectului de Raportare a Criminalității Organizate și a Corupției (OCCRP) și altor parteneri media, relevă aceste provocări. Dosarele prezintă planificarea internă meticuloasă care a implicat operațiunea, aruncă o nouă lumină asupra cine se afla în spatele acesteia și dezvăluie o serie de alte eforturi de influență pro-Kremlin în Europa și nu numai.

Documentele indică Agenția de Design Social (SDA), o firmă rusă de PR deja sancționată de SUA, Marea Britanie și UE pentru campanii de influență anterioare - și către Administrația Prezidențială Rusă, ai cărei oficiali sunt văzuți supraveghind activitatea firmei.

Cele câteva zeci de dosare includ rapoarte interne despre misiuni planificate și finalizate, precum și capturi de ecran ale conversațiilor private dintr-un instrument de colaborare la locul de muncă utilizat atât de personalul SDA, cât și de oficialii administrației.

Acestea detaliază numeroase operațiuni — descrise intern drept "atacuri cognitive" împotriva Occidentului — care au inclus alte atacuri de vandalism în Franța și Germania, eforturi de a promova mesaje pro-ruse prin intermediul liderilor de opinie occidentali și campanii de interferență electorală. Printre acestea din urmă se numără un plan de influențare a viitoarelor alegeri parlamentare din Armenia printr-o publicație media care vizează alegătorii vorbitori de limbă rusă, cu scopul de a opri orientarea geopolitică a țării către Occident.

Operaţiunea "Cap de Porc", un "succes"

Un document intitulat "Raport privind Operațiunea Cap de Porc" detaliază planificarea internă care a stat la baza atacurilor de la moscheile din Paris, inclusiv fotografii cu capetele de porc preparate înainte de a fi distribuite, care nu au apărut niciodată în public.

Conform documentului, un grup de șase agenți a sosit la Paris pe 7 septembrie, a efectuat o "recunoaștere" pe 8 septembrie, a livrat capetele de porc în noaptea următoare și apoi "a părăsit cu succes țara".

Dosarul se încheie cu o listă lungă de articole de știri în franceză, engleză și rusă care au relatat atacul. "Operațiunea a fost acoperită pe scară largă în mass-media mondială", se laudă acesta.

Un mesaj divulgat prezintă unul dintre obiectivele acestui tip de război informațional: a ajuta Rusia să "mențină imaginea unei superputeri" pe scena mondială. "Cu cât Rusia participă mai mult la campanii active de influență în întreaga lume, cu atât imaginea unei puteri ruse globale este mai puternică", se arată în acesta.

Deoarece multe dintre dosarele divulgate nu un autor clar, nu este clar dacă un anumit document și operațiunile pe care le descrie provin de la SDA, de la administrația prezidențială sau de la altă parte. Administrația prezidențială rusă și SDA nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Firma rusă, deja sancționată de SUA, Marea Britanie și UE

Nu este prima dată când SDA este acuzată de desfășurarea de operațiuni de influență în concert cu statul rus. Firma a fost sancționată de țările occidentale pe această bază, iar în 2024, reporterii de la Delfi Estonia, Süddeutsche Zeitung și alte publicații europene au obținut un set anterior de dosare divulgate care dezvăluiau eforturile firmei de a reduce sprijinul occidental pentru Ucraina și de a stimula partidele de extremă dreapta în alegerile pentru Parlamentul European. În același an, Departamentul de Justiție al SUA a publicat o declarație sub jurământ în care un agent FBI a mărturisit că firma se afla sub „direcția și controlul” administrației prezidențiale ruse.

Această ultimă scurgere de informații, din care părți au fost raportate pentru prima dată de publicația armeană Fact Investigation Platform, prezintă operațiunile SDA pe parcursul anului 2025 și conține planuri programate pentru acest an. De asemenea, oferă dovezi suplimentare ale unor personalități de rang înalt din administrația prezidențială care conduc operațiunile, exercită putere bugetară și chiar urmăresc locul unde se află șeful SDA.

"Poate dura ani de zile până efectele devin vizibile şi până atunci ar putea fi prea târziu"

James Pamment, expert în interferențe străine ostile, care conduce Institutul de Cercetare a Apărării Psihologice de la Universitatea Lund din Suedia, a declarat că documentele indică "un model de escaladare nechibzuită".

"Încearcă să creeze conflicte între grupuri [în societate]", a spus Pamment, care a cercetat pe larg SDA. "Suntem conștienți de cât de ușor este să alimentăm tensiunile existente în Europa în acest moment, în special în jurul unor probleme precum migrația sau tensiunile religioase. Este periculos."

Un analist de la Hybrid CoE, o organizație de experți în securitate cu sediul la Helsinki, care ajută guvernele UE și NATO să contracareze "amenințările hibride", a declarat că pericolul activității SDA constă în posibilele sale consecințe pe termen lung.

"Poate dura ani de zile până când efectele devin pe deplin vizibile și, până când se întâmplă acest lucru, ar putea fi deja prea târziu pentru a răspunde eficient", a spus analistul, care a solicitat anonimatul, conform politicii organizației. "De aceea este atât de important să contracarăm aceste operațiuni chiar acum și să împiedicăm răspândirea lor în continuare."

Operaţiuni sub steag fals în Europa

În conversaţiile publicate, participanții folosesc pseudonime care constau în principal din nume generice englezești, cum ar fi "Alex Abbot" și "Sam Spencer", deși apar și câteva aliasuri mai fanteziste, precum "Bruce Lee" și "Immanuel Kant".

Capturile de ecran sunt prezentate din perspectiva unui utilizator care folosește aliasul "Kristin Kiler" - o referință aparentă la Christine Keeler, faimoasa dansatoare engleză ale cărei aventuri atât cu un ministru britanic, cât și cu un atașat naval sovietic au contribuit la căderea guvernului britanic în anii 1960.

"Kiler" este numită de colegi drept "Sofia", iar conform unei foi de calcul găsite în cadrul scurgerii de informații, pseudonimul aparține Sofiei Zakharova, un înalt funcționar din administrația prezidențială rusă. Zakharova a fost sancționată de UE în 2024 pentru munca sa la SDA, notificarea de sancțiuni descriind-o ca șefă a departamentului de comunicare care a lucrat "direct cu [șeful SDA] Ilya Gambahidze".

În conversațiile divulgate, Sofia pare să supravegheze problemele legate de finanțare și, cu o ocazie, pare să se supună unui oficial și mai înalt. "Așteptăm undă verde de la SVK", scrie ea într-o conversație. Aceste inițiale corespund numelui complet al lui Sergei Kiriyenko, prim-adjunctul șefului de cabinet al administrației. Zaharova nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Majoritatea conversațiilor divulgate o arată pe Sofia și colegii ei schimbând rapoarte de proiect și documente de planificare. Unul dintre aceste fișiere prezintă parametrii generali ai unei campanii de influență care vizează țările occidentale și care are scopul de a sprijini politica externă a guvernului rus.

"Intenţionăm să adâncim contradicţiile interne dintre elitele conducătoare"

"Intenționăm să atingem acest obiectiv în principal prin adâncirea contradicțiilor interne dintre elitele conducătoare [occidentale], stimularea activității de protest în rândul forțelor de opoziție, escaladarea protestelor antiguvernamentale și 'incitarea' porțiunii amorfe a electoratului din țările NATO și sateliții acestora", se arată în document, care, conform metadatelor sale, a fost creat în mai 2023.

Textul propune "lansarea de atacuri cognitive consecutive" împotriva publicului occidental "pe platformele de internet pe care le controlează" într-un mod neconvențional, inclusiv prin "abandonarea mesajelor pro-ruse în mod evident".

"Considerăm organizarea de acțiuni de protest în masă în țările NATO ca fiind o măsură importantă de sprijin", se arată în document. "Avem capacitățile necesare pentru a implica un contingent special cu reședința permanentă în străinătate pentru astfel de evenimente."

Conform verdictelor instanței pronunțate sârbilor condamnați pentru implicarea în incidentele cu capete de porc de la Paris, grupul a vizat și comunitatea evreiască. Bărbații turnaseră vopsea verde pe Muzeul Holocaustului din Paris și pe mai multe sinagogi și lăsaseră schelete de plastic la Poarta Brandenburg din Berlin, la mică distanță de memorialul Holocaustului. Scopul operațiunii, a concluzionat instanța, a fost "incitarea la intoleranță religioasă și națională" între evrei și musulmani și "destabilizarea situației" din Germania și Franța.

Documentele divulgate fac referire la operațiunea sinagogii și prezintă scopul final al acesteia. Într-o conversație cu Sofia, un utilizator care folosește pseudonimul "Edward Bernays" - o aparentă aluzie ironică la un pionier austro-american în propaganda manipulatoare - oferă o prezentare generală a proiectului, intitulat "Sinagogi verzi".

"Evenimentul a ajuns pe primele pagini ale presei globale", scrie Bernays. "Scopul acțiunii [este] de a discredita autoritățile franceze, care nu au reușit să oprească valul de antisemitism islamic din Paris. O lovitură adusă imaginii lui Macron, care și-a permis să critice Israelul."

O altă conversație dintre Bernays și Sofia face referire la o operațiune din Germania de anul trecut, când sute de mașini au avut țevile de eșapament umplute cu spumă expandantă și au fost vandalizate cu autocolante pe care scria "Fii mai verde!", într-o aparentă încercare de a implica Partidul Verde.

"Deutsche Welle scrie despre noi", i-a scris el Sofiei, alături de un link către un articol care descria vandalismul.

Dosarele divulgate conțin, de asemenea, planuri pentru misiuni similare care fie nu s-au materializat niciodată, fie nu au fost raportate public. Un document prezintă un plan de profanare a unui monument parizian dedicat generalului Charles de Gaulle în numele "naționaliștilor ucraineni".

Anticipând o "probabilitate mare" ca autorii să fie arestați, documentul enumeră "cerințe speciale" pentru aceștia, inclusiv ca ei înșiși să fie induși în eroare cu privire la natura operațiunii.

Aceștia nu trebuie să fie implicați în niciun atac anterior și trebuie "să fie siguri că operează în interesul Ucrainei și îndeplinesc un ordin al Fundației Olena Zelenska", se arată în instrucțiuni, făcând referire la o organizație caritabilă fondată de prima doamnă a Ucrainei.

Un plan separat pentru aceeași lună descrie o operațiune de lansare în fluviul Sena a 30 de păpuși sexuale, purtând un mesaj injurios faţă de migranți.

Concentrare pe Armenia

Conform unui alt document, SDA plănuia să folosească una dintre aceste publicații, erevan.one, pentru a influența rezultatul alegerilor armene din iunie.

Votul este considerat pe scară largă un test pentru a vedea dacă țara va continua înclinarea geopolitică departe de Rusia și către Europa și Statele Unite, pe care a urmărit-o prim-ministrul Nikol Pashinyan. Oficialii și analiștii occidentali au avertizat că Rusia încearcă să influențeze alegerile prin propagandă, atacuri cibernetice, manipulare a informațiilor și fluxuri financiare ilicite, în efortul de a menține Armenia în orbita Moscovei.

Un document scurs, intitulat "Armenii ruși decid", subliniază faptul că o mare parte din alegătorii armeni sunt și cetățeni ruși și că "acești alegători pot avea o influență foarte mare și chiar decisivă asupra rezultatelor".

În acest scop, se arată în document, publicația "Yerevan One" este "specializată pentru diaspora armeană din Rusia" și va fi folosită pentru a "forma o atitudine negativă față de actualele autorități armene și personal față de prim-ministrul Pashinyan... și o atitudine pozitivă față de cei... care pledează pentru cea mai strânsă uniune posibilă cu Rusia".

Un alt document conține un horoscop extrem de negativ pentru Pașinian, care îl descrie ca fiind un "simbol al profundei crize naționale din Armenia". O previziune astrologică similară a fost publicată pe erevan.one la începutul lunii mai.

Comunicarea prin lideri de opinie occidentali

Ca o altă metodă de influență, documentele divulgate fac referire la eforturi de a influența opinia prin intermediul unor personalități publice occidentale proeminente. Într-o conversație cu o persoană care folosește pseudonimul "Karen Horney" - pe care foaia de calcul divulgată o menționează ca fiind un alt membru al personalului administrației prezidențiale - Sofia oferă o actualizare cu privire la mai multe proiecte din SUA și Franța.

"Declarațiile a doi lideri de opinie francezi sunt gata", scrie ea, menționându-l pe "generalul Delawarde" și adăugând: "Scurt rezumat al subiectului: Rusia câștigă, pacea va fi în termenii Moscovei."

O captură de ecran indică faptul că acest mesaj a fost trimis cândva înainte de 23 ianuarie 2025. În aprilie a acelui an, agenția media de stat rusă TASS a publicat într-adevăr un interviu cu fostul general francez Dominique Delawarde, în care acesta a prezis că războiul din Ucraina se va încheia "în condiții rusești" până la sfârșitul anului 2025. Delawarde a decedat în luna următoare.

În aceeași conversație cu "Horney", Sofia îl menționează și pe Paul Vallely, un general-maior american în retragere.

"S-au încheiat acorduri preliminare cu principalele instituții media israeliene prin care Vallely își va publica experții -lui- la acestea. În prezent, pregătim o scrisoare din partea organizației lui Vallely (Stand Up [America] U.S. Foundation) către mass-media și lucrăm la aspectul financiar. Probabilitatea de succes este de 90%", a scris ea. "Important: Vallely este apropiat de Trump și este perceput în consecință", a adăugat ea.

În martie 2025, TASS a publicat citate dintr-un interviu cu Vallely, difuzat de Galey Israel, un post de radio regional israelian, în care acesta a prezis "o schimbare rapidă a puterii în Ucraina și o încălzire a relațiilor dintre Rusia și Occident". Postul de radio nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Documentele divulgate nu precizează dacă Vallely era conștient de faptul că persoanele cu care avea de-a face acționau în numele unei campanii de influență legate de statul rus. Într-o scurtă conversație cu reporterii, el a declarat că nu-și amintește interviul cu Galey Israel și că nu a avut nicio relație formală cu nicio entitate rusă.

Planuri pentru 2026

Documentele includ și inițiative pentru acest an, inclusiv într-un document intitulat "Proiecte 2026". Acesta enumeră opt proiecte, unele descrise ca fiind parțial începute, inclusiv:

O "resursă internet" aparent menită să influențeze think tank-urile occidentale, descrisă ca fiind deja lansată în limba engleză și planificată și în germană, franceză și spaniolă. O captură de ecran inclusă în scurgerea de informații arată un site numit Centrul Mondial pentru Studii Strategice, care a fost înregistrat la 30 martie 2026 și conține analize publicate fără autori numiți.

O "bază de cunoștințe auto-completabilă" bazată pe inteligență artificială, destinată Germaniei, pentru care "au fost lansate servere și au fost create shells web... [cu] baza de date conținând deja peste 200.000 de pagini".

O "bază de date a liderilor de opinie" concepută pentru a monitoriza aproape 10.000 de așa-ziși conturi de lideri de opinie pe rețelele de socializare. Capturi de ecran ale unui instrument similar pot fi văzute în scurgerea de informații.

Un "tracker de opinie" menit să monitorizeze cei mai proeminenți 100 de "lideri de opinie ai opoziției franceze".

Un site web numit "Valul Rusesc", planificat pentru publicare în franceză, germană și rusă.

Un proiect numit "Știri AI", care vizează Franța, și care urmărește crearea a trei "proiecte" pe șase rețele sociale, producând sute de videoclipuri.

Documentele divulgate prezintă, de asemenea, un plan numit "Mitteleuropa", care propune stabilirea unor relații politice și economice strânse între "o serie de state și teritorii (în principal Austria, Ungaria și Slovacia) care făceau anterior parte din Imperiul Austro-Ungar", cu obiectivul pe termen lung de a crea "un singur jucător puternic și independent".

Conform documentului, scopul proiectului este de a "destructura Grupul de la Vișegrad (Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia)" și de a-l înlocui cu "Acordul de la Viena" (Austria, Ungaria, Slovacia)." Planul descrie, de asemenea, intențiile de a influența alegerile de luna trecută din Ungaria și Slovenia.

