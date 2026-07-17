Taco Bell scoate salata verde din restaurantele din SUA. Ar fi sursa miilor de îmbolnăviri cu diaree severă

Lanțul american de restaurante fast-food Taco Bell a decis să retragă salata verde din meniul unor locații din SUA, după ce autoritățile sanitare au investigat o posibilă legătură între acest ingredient și un focar de ciclosporiază, o infecție parazitară care provoacă diaree severă .

Taco Bell scoate salata verde din restaurantele din SUA. Posibilă legătură cu un focar de infecţie parazitară - Sursa: Profimedia

Potrivit BBC, măsura a fost luată "din exces de precauție", în urma discuțiilor cu oficialii din domeniul sănătăţii.

1.645 de persoane din 5 state americane care au consumat produse Taco Bell, diagnosticate cu ciclosporiază

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), 1.645 de persoane din cinci state americane care au consumat produse Taco Bell au fost diagnosticate cu ciclosporiază, o infecție cauzată de parazitul Cyclospora, transmis prin alimente sau apă contaminate.

Articolul continuă după reclamă

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) le recomandă consumatorilor să nu mănânce produse care conțin salată iceberg mărunțită provenită din Mexic și servită în restaurantele Taco Bell din statele Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio și Virginia de Vest.

Deși nu au fost înregistrate decese, 94 de persoane au fost spitalizate, iar primele cazuri au fost depistate în 13 mai. Taco Bell a anunțat că va elimina pe termen nedeterminat salata furnizată de unul dintre furnizorii săi și o va înlocui.

"Deși nu a fost emisă o avertizare oficială, considerăm că sănătatea publică este o responsabilitate comună a restaurantelor, furnizorilor și autorităților", a transmis compania.

Cele mai multe îmbolnăviri, raportate în Michigan

Lanțul de restaurante nu a precizat în ce state va retrage salata din meniu, însă cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în Michigan, unde au fost confirmate peste 3.300 de cazuri.

Taco Bell nu a dezvăluit identitatea furnizorului implicat, însă presa americană susține că ar fi vorba despre compania Taylor Farms.

Simptomele ciclosporiazei pot apărea la aproximativ două săptămâni după infectare și includ diaree apoasă persistentă, pierdere bruscă în greutate și scăderea poftei de mâncare.

Specialiștii spun că identificarea sursei unei astfel de infecții este extrem de dificilă, deoarece parazitul este greu de depistat în lanțul alimentar, iar investigațiile pot fi îngreunate și de reducerea resurselor alocate agențiilor federale de sănătate.