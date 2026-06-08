Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8, al cărui epicentru s-a situat în largul coastelor de sud ale Filipinelor, urmat de o replică de cu magnitudinea 6,1, a dus la moartea a 15 persoane şi rănirea altor peste 120. Autorităţile au emis iniţial mai multe alerte de tsunami, pe care le-au ridicat la o distanţă de câteva ore, notează AFP.

UPDATE: Un puternic seism produs luni în sudul Filipinelor a provocat moartea a cel puţin 15 persoane şi a declanşat alerte de tsunami, care au fost ridicate câteva ore mai târziu, transmite agenţia DPA.

Cutremurul s-a produs la ora locală 07:37 (23:37 GMT, duminică) şi a avut magnitudinea 7,8, potrivit Institutului de Vulcanologie şi Seismologie din Filipine (Phivolcs).

Epicentrul seismului a fost localizat la sud-vest de oraşul Maasim, în provincia Sarangani, pe insula sudică Mindanao, a indicat Phivolcs.

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Cutremurul a fost resimţit puternic în oraşul General Santos, cu aproximativ 70.000 de locuitori.

Cel puţin 15 persoane şi-au pierdut viaţa, iar peste 120 au fost rănite în sudul Filipinelor, dintre care şapte în oraşul General Santos, grav afectat de cutremur, potrivit oficialilor din domeniul apărării civile şi al gestionării dezastrelor.

Ştire iniţială: Seismul s-a produs în apropierea coastelor insulei Mindanao la ora 07:37 (duminică, 23:37 GMT), a raportat Institutului american de geofizică (USGS). Adâncimea sa a fost estimată la 55 km, conform unei evaluări revizuite.

Cutremurul a făcut cel puţin un mort, patru răniţi şi pagube materiale importante în Filipine, potrivit poliţiei.

"Un anumit număr de clădiri s-au prăbuşit. Unele case s-au prăbuşit, de asemenea", a declarat Robert Dagon, un oficial al poliţiei din General Santos, oraş mare de pe insula Mindanao.

Înregistrări video publicate pe Facebook, verificate de AFP, arată un centru comercial care găzduia un fast-food din lanţul Jollibee prăbuşindu-se în provincia General Santos, în timp ce o clădire din campusul unei şcoli locale s-a prăbuşit în altă parte.

Centrul de Alertă pentru Tsunami din Pacific (PTWC), cu sediul în Hawaii, a avertizat că valuri de tsunami sunt posibile "în următoarele trei ore" de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Taiwan şi până în Japonia.

Potrivit PTWC, sunt posibile valuri de 1 până la 3 metri peste nivelul fluxului pe coastele din Filipine şi de 0,3 până la 1 metru pentru Indonezia şi Malaezia.

Agenţia de gestionare a dezastrelor din Indonezia a emis un ordin de evacuare în mai multe zone din Sulawesi, în nordul arhipelagului, din cauza riscului de tsunami.

Agenţia Meteorologică din Japonia (JMA) a emis, la rândul ei, o avertizare de tsunami de-a lungul coastelor la Oceanul Pacific, din insulele nordice Okinawa până la est de Tokyo. Valurile aşteptate în Japonia ar trebui să atingă coastele în jurul orei locale 11:30 (02:30 GMT) şi să nu depăşească 1 metru.

Seismele se produc frecvent în Filipine, arhipelag situat pe "Cercul de Foc" al Pacificului, o zonă cu activitate seismică şi vulcanică intensă, care se întinde din Japonia până în bazinul Pacificului, trecând prin Asia de Sud-Est.

În octombrie 2025, un cutremur puternic a lovit centrul arhipelagului din Asia de Sud-Est, făcând 74 de morţi.