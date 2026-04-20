Cutremur puternic în largul Japoniei, cu magnitudinea 7,4. A fost emisă alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,4 s-a produs luni după-amiază în largul coastei de nord-est a Japoniei, potrivit Agenției Japoneze de Meteorologie (JMA), citată de Reuters.

În urma seismului, autoritățile au emis o alertă de tsunami, fiind avertizate valuri care ar putea atinge până la trei metri înălțime în prefectura Iwate și în anumite zone din Hokkaido.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a estimat magnitudinea la 7,3 și a precizat că seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 13 kilometri.

Cutremurul a avut loc la ora 16:53 (07:53 GMT), în apele Pacificului, în largul prefecturii Iwate. Mișcările telurice au fost resimțite puternic, iar clădirile înalte s-au clătinat inclusiv la Tokyo, aflat la sute de kilometri distanță.

Autoritățile japoneze au transmis avertismente urgente populației din zonele de coastă.

"Evacuați imediat regiunile costiere și zonele riverane către un loc mai sigur, cum ar fi un teren înalt sau o clădire de evacuare. Valurile seismice ar putea lovi de mai multe ori. Nu părăsiți locurile sigure până când alerta nu este ridicată", a transmis Agenția Japoneză de Meteorologie.

Postul public de televiziune NHK și-a întrerupt imediat programul pentru a transmite informații de urgență.

În urma seismului, circulația trenurilor de mare viteză Shinkansen pe ruta Tokyo - Aomori a fost suspendată temporar, potrivit agenției Kyodo.

Japonia rămâne una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind situată la intersecția a patru plăci tectonice, în "Cercul de Foc al Pacificului". Țara este afectată anual de aproximativ 1.500 de cutremure, majoritatea de intensitate redusă.

Arhipelagul, cu aproximativ 125 de milioane de locuitori, a fost devastat în 2011 de un cutremur de magnitudine 9, urmat de un tsunami soldat cu circa 18.500 de morți sau dispăruți.

