De ce un oraş întreg a fost ingropat în beton

În vestul Siciliei, în Valea Belice, există un loc care arată complet diferit faţă de orice alt oraș italian. De la distanță pare un deal acoperit cu beton, dar în realitate ascunde o poveste dramatică: un oraș distrus de cutremur și transformat, mai târziu, într-o operă de artă uriaşă, scrie CNN .

Totul începe în noaptea de 15 ianuarie 1968, când un cutremur puternic lovește zona. Orașul Gibellina este distrus aproape complet în doar câteva secunde. Aproape 300 de oameni își pierd viața, iar zeci de mii rămân fără locuințe.

În loc să fie reconstruit pe același loc, orașul este mutat la câțiva kilometri distanță. Ruinele vechii Gibellina au rămas abandonate ani la rând, un simbol al tragediei și al neputinței.

Abia în anii ’80 apare o idee neașteptată. În loc ca ruinele să fie lăsate să se degradeze, să fie acoperite complet cu beton. Artistul italian Alberto Burri propune crearea unei lucrări de artă uriașe care să păstreze memoria orașului.

Așa ia naștere Grande Cretto, o structură imensă din ciment turnat direct peste ruine. Betonul urmează traiectoria vechilor străzi, iar crăpăturile dintre blocuri refac traseele orașului de altădată.

Practic, orașul nu a fost șters, ci "înghețat" în timp. Sub acel strat de ciment se află casele, străzile și viața de dinainte de cutremur.

Pentru mulți localnici, însemna că nu-şi vor mai revedea niciodată fostele lor case. Astăzi, oamenii pot merge pe "străzile" din beton, exact pe traseul vechii Gibellina.

Iar orașul nou, construit în apropiere, a devenit un centru de artă contemporană. În 2026, Gibellina a fost desemnată Capitala Artei Contemporane din Italia.

