De ce un oraş întreg a fost ingropat în beton

În vestul Siciliei, în Valea Belice, există un loc care arată complet diferit faţă de orice alt oraș italian. De la distanță pare un deal acoperit cu beton, dar în realitate ascunde o poveste dramatică: un oraș distrus de cutremur și transformat, mai târziu, într-o operă de artă uriaşă, scrie CNN.

de Redactia Observator

la 17.04.2026 , 14:33
De ce un întreg oraş a fost îngropat complet în beton - Shutterstock

Totul începe în noaptea de 15 ianuarie 1968, când un cutremur puternic lovește zona. Orașul Gibellina este distrus aproape complet în doar câteva secunde. Aproape 300 de oameni își pierd viața, iar zeci de mii rămân fără locuințe.

Oraş întreg, distrus de cutremur

În loc să fie reconstruit pe același loc, orașul este mutat la câțiva kilometri distanță. Ruinele vechii Gibellina au rămas abandonate ani la rând, un simbol al tragediei și al neputinței.

Articolul continuă după reclamă

Abia în anii ’80 apare o idee neașteptată. În loc ca ruinele să fie lăsate să se degradeze, să fie acoperite complet cu beton. Artistul italian Alberto Burri propune crearea unei lucrări de artă uriașe care să păstreze memoria orașului.

Așa ia naștere Grande Cretto, o structură imensă din ciment turnat direct peste ruine. Betonul urmează traiectoria vechilor străzi, iar crăpăturile dintre blocuri refac traseele orașului de altădată.

Practic, orașul nu a fost șters, ci "înghețat" în timp. Sub acel strat de ciment se află casele, străzile și viața de dinainte de cutremur.

O idee controversată

Pentru mulți localnici, însemna că nu-şi vor mai revedea niciodată fostele lor case. Astăzi, oamenii pot merge pe "străzile" din beton, exact pe traseul vechii Gibellina. 

Iar orașul nou, construit în apropiere, a devenit un centru de artă contemporană. În 2026, Gibellina a fost desemnată Capitala Artei Contemporane din Italia.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

italia cutremur gibellina
Înapoi la Homepage
Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Fiica lui Sile Cămătaru, jignită în ultimul hal: “O găsim la vitrină…”. Cum a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare?
Observator » Ştiri externe » De ce un oraş întreg a fost ingropat în beton
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.