Gigantul naval Damen, prezent şi în România, acuzat că a încălcat sancţiunile economice împotriva Rusiei

Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţările de Jos, unde acest actor important din sectorul apărării este suspectat că a încălcat sancţiunile împotriva Rusiei impuse după invadarea Ucrainei.

Cu sediul în Gorinchem, lângă portul Rotterdam, Damen Shipyards este acuzat că a continuat să livreze bunuri şi tehnologii către Rusia, în ciuda sancţiunilor impuse de Uniunea Europeană împotriva Moscovei, relatează AFP, conform news.ro.

Cazul se referă la vânzarea de bunuri şi tehnologii "susceptibile de a contribui la consolidarea militară şi tehnologică a Rusiei" după invazia rusă în Ucraina, în februarie 2022, potrivit parchetului. "Este un caz fără precedent", a subliniat Michiel Zwinkels, procuror general, în emisiunea televizată Nieuwsuur.

Damen construieşte nave de apărare pentru Ţările de Jos şi alte ţări NATO. Guvernul olandez consideră că această companie are "importanţă strategică naţională", ceea ce creează "mai multe tensiuni şi presiuni", a afirmat Zwinkels.

Articolul continuă după reclamă

Într-o procedură separată, Damen Shipyards este judecată pentru corupţie, falsificare şi spălare de bani, fapte de corupţie presupuse în vânzarea de nave între 2006 şi 2017. Această procedură a început, de asemenea, luni, în faţa tribunalului din Zwolle.

"Damen are încredere în rezultatul procedurilor judiciare şi va avea în sfârşit ocazia să explice că suspiciunile procuraturii sunt nefondate", a declarat compania într-un comunicat publicat vineri.

În octombrie 2023, Damen a dat în judecată guvernul olandez pentru daunele pe care susţine că le-a suferit din cauza sancţiunilor europene împotriva Rusiei.

Principalul constructor naval al marinei olandeze, Damen are aproximativ 12.500 de angajaţi, deţine mai multe şantiere navale în întreaga lume şi construieşte, în special, fregate, nave de sprijin în luptă şi nave de patrulare maritimă.

Damen, prezent şi în România

La începutul anului 2025, angajaţii şantierului naval, în frunte cu liderii de sindicat, îşi strigau nemulţumirile după ce administraţia a anunţat peste 250 de concedieri. Mii de oamenii erau speriaţi că vor rămâne fără locuri de muncă, mai ales în contextul în care societatea este în insolvență din iunie 2024 şi şantierul risca să se închidă.

Totul a început în anul 2018, când investitorul sud-coreean s-a retras, acţiunile au fost cumpărate de o companie olandeză, iar de atunci au început şi neînţelegerile, între această societate şi statul român, respectiv ministerul Economiei.

Chiar dacă susţine că a avut de suferit de pe urma sancţiunilor, Damen a înregistrat rezultate solide în 2022, deşi a dat vina pe măsurile împotriva Rusiei pentru diminuarea numărului de nave finalizate.

Cu toate acestea, valoarea producţiei realizate a atins un nivel record de 2,5 miliarde de euro în 2022 iar carnetul de comenzi a atins maximumul istoric de 8,8 miliarde de euro, la fel ca şi în 2021.

În România, la începutul lunii august 2022, Damen Holding BV a anunţat că va rămâne în România şi îşi va continua activitatea la Galaţi, chiar dacă s-a retras din Şantierul Mangalia

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰