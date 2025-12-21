Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Averea lui Elon Musk a depășit 700 de miliarde de dolari și stabilește un nou record istoric

Vineri seară, averea lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, a atins aproximativ 749 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă din Delaware a validat din nou un pachet de opțiuni pe acțiuni evaluat la 139 de miliarde de dolari. Potrivit Forbes, această creștere l-a transformat pe Musk în primul om din istorie a cărui avere depășește pragul de 700 de miliarde de dolari, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 14:28
Averea lui Elon Musk a depășit 700 de miliarde de dolari și stabilește un nou record istoric - Hepta

Pachetul de remunerare din 2018, evaluat iniţial la 56 de miliarde de dolari, fusese anulat anul trecut de o instanţă inferioară, care îl calificase drept ”de neconceput”. Vineri însă, Delaware Supreme Court a decis că hotărârea din 2024 prin care fusese revocat acordul a fost ”necorespunzătoare şi inechitabilă” faţă de Musk, restabilind astfel pachetul de opţiuni.

Creşterea spectaculoasă a averii vine după ce, la începutul săptămânii, Musk devenise deja primul om cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari, pe fondul informaţiilor potrivit cărora compania sa aerospaţială SpaceX ar putea fi listată la bursă.

Separat, în noiembrie, acţionarii Tesla au aprobat un nou plan de remunerare pentru Musk, evaluat la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, considerat cel mai mare pachet de compensaţii corporative din istorie.

Articolul continuă după reclamă

Investitorii au susţinut astfel strategia lui Musk de a transforma producătorul de vehicule electrice într-un jucător major în domeniul inteligenţei artificiale şi al roboticii.

Potrivit Forbes, averea lui Musk îl plasează acum cu aproape 500 de miliarde de dolari peste averea lui Larry Page, cofondatorul Google, considerat în prezent a doua cea mai bogată persoană din lume.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

elon musk avere record istoric
Înapoi la Homepage
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului?
Observator » Ştiri externe » Averea lui Elon Musk a depășit 700 de miliarde de dolari și stabilește un nou record istoric