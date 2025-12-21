Video Top 3 cele bune locuri de schiat în 2026. Locul supranumit "capitala schiului"
Alta Badia e capitala schiului.
Staţiunea italiană din Dolomiţi ocupă primul loc în topul celor mai bune locuri de schiat în 2026.
Popularitatea locului a crescut în acest an datorită găzduirii Jocurilor Olimpice de Iarnă. Locul al doilea este ocupat de Big Sky, din Montana, SUA, în timp ce pe trei se află Banff, din Canada.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰