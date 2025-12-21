Staţiunea italiană din Dolomiţi ocupă primul loc în topul celor mai bune locuri de schiat în 2026.

Popularitatea locului a crescut în acest an datorită găzduirii Jocurilor Olimpice de Iarnă. Locul al doilea este ocupat de Big Sky, din Montana, SUA, în timp ce pe trei se află Banff, din Canada.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰