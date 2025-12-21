Antena Meniu Search
Alta Badia e capitala schiului.

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 13:28

Staţiunea italiană din Dolomiţi ocupă primul loc în topul celor mai bune locuri de schiat în 2026.

Popularitatea locului a crescut în acest an datorită găzduirii Jocurilor Olimpice de Iarnă. Locul al doilea este ocupat de Big Sky, din Montana, SUA, în timp ce pe trei se află Banff, din Canada.

