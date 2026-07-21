Aprozarul de la colțul blocului revine în preferințele românilor, iar în marile oraşe apar tot mai multe astfel de magazine. Legumele și fructele ajung direct de la producători, iar cumpărătorii spun că prospețimea și apropierea de casă sunt mai importante decât micile diferențe de preț.

"În fiecare zi mergem după marfă proaspătă. Asta-i diferenţa dintre noi şi marile lanţuri de magazine", spune un vânzător.

Iar clienţii apreciază că pot găsi langa casă legume si fructe proaspăt culese, chiar dacă preţurile sunt puţin mari mari decât la supermarket.

"10 producători cu care colaborăm de când am deschis. Ce încercăm să facem, să aducem produse cât mai bune, preţuri corecte. Nu întotdeauna avem preţurile mai mici ca în supermarket. E în funcţie de calitatea produsului. Dar când avem oportunitatea să vindem un produs mai ieftin, o facem", a declarat Tudorel Neagu, proprietar aprozar.

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Aprozarele de la colţul blocului revin în forţă

"Avem un kapia din Olt, preţul de 10 lei. Roşii precos, 5 lei, astea sunt de Giurgiu", spune proprietarul.

Vinetele şi dovleceii costă 4 lei, iar castraveţii cu 6 lei kilogramul. Cam cu un leu mai mult decât în marile magazine.

"Suntem foarte mulţumiţi de produsele pe care le au. Este aproape. În drum spre casă sau spre serviciu, putem să ne oprim". "Căutăm porumb românesc. Preferăm aici pentru că ştim că sunt câţiva producători în spate, români", spun clienţii.

Alt sector, alt aprozar. La orele prânzului, sunt destui clienţi la cumpărături.

În acest aprozar există chiar şi un sistem de răcire a produselor, astfel că legumele nu doar că ajung zilnic de la producător, dar prospeţimea lor e păstrată datorită acestui sistem cu aburi.

"Oameni care locuiesc în zonă, cei mai mulţi. Dar şi de mai departe, şi din celelalte sectoare avem surpriza să fim vizitaţi. Primim de dimineaţă până seara marfă", a declarat Ionela Slav, reprezentant aprozar.

Mulţi dintre clienţi aleg aprozarele în detrimentul marilor magazine şi pentru a sprijini producătorii români şi economia locală.

"Vinete şi ardei. Sunt mulţumită şi de marfă şi de serviciul oferit de angajaţi. Şi aproape de casă". "Cumpăr pepene. Preţurile sunt accesibile", spun oamenii.

"Preţurile sunt relativ mici, spre deosebire de piaţă. Astăzi avem ofertă la castraveţi, 4 lei. Am avut porumb la 2 lei. Roşiile, 6 lei. Ardeii la 8 lei, la 7 lei. Avem un aprozar mai în faţă şi nu ne supără concurenţa. Ne ajută", a declarat Ionela Slav, reprezentant aprozar.

În Capitală sunt în jur de 800 de magazine tip aprozar.