Preşedintele Daniel Ortega, care conduce Nicaragua de aproape 20 de ani, a anunţat că această ţară din America Centrală nu va mai organiza alegeri, eliminând astfel posibilitatea unei contestări electorale la sfârşitul mandatului său, anul viitor, şi consolidându-şi şi mai mult puterea pe care o împarte cu soţia sa, relatează Reuters, citată de news.ro.

Ţara care oficializează dictatura. Preşedintele a anunţat că renunţă la alegeri: "Nu se va mai întâmpla niciodată" - Profimedia

Daniel Ortega, care se află la putere neîntrerupt din 2007, după un mandat prezidenţial anterior în anii 1980, a afirmat că această măsură va bloca orice cale de acces pentru opoziţie, deşi nu a oferit detalii cu privire la punerea în aplicare a acesteia.

Ultimele alegeri din Nicaragua, din 2021, au fost contestate pe scară largă

"Nu vor mai fi alegeri aici prin care aceştia să încerce să preia guvernul şi să preia puterea", a declarat Ortega într-un discurs ţinut duminică seara pentru a comemora revoluţia sandinistă din 1979, în cadrul căreia Ortega a contribuit la răsturnarea brutalei dictaturi a lui Anastasio Somoza.

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"Zilele în care partidele susţinute de yankei (SUA) şi de somocişti (adepţii regimului Somoza) ar reveni la putere s-au terminat – nu se va mai întâmpla niciodată", a adăugat liderul în vârstă de 80 de ani, la prima sa apariţie publică din ultimele două luni.

Ultimele alegeri din Nicaragua, din 2021, au fost contestate pe scară largă după ce Ortega a arestat oponenţi şi lideri ai mediului de afaceri şi a incriminat disidenţa. Anul trecut, Ortega şi-a consolidat şi mai mult puterea printr-o serie de reforme constituţionale care au inclus numirea soţiei sale, Rosario Murillo, în funcţia de "co-preşedinte" şi prelungirea mandatului prezidenţial la şase ani. El şi soţia sa controlează practic fiecare aspect al guvernului, inclusiv forţele armate şi sistemul judiciar.

Administraţia Trump a calificat guvernul Ortega drept o dictatură

Guvernul condus de Ortega şi Murillo a fost acuzat de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului că a transformat ţara "într-un stat autoritar" şi că încalcă sistematic drepturile omului.

Nicaragua se află într-o criză politică gravă din aprilie 2018, când Ortega a răspuns la protestele antiguvernamentale printr-o represiune în urma căreia au fost ucise peste 300 de persoane.

Administraţia Trump a calificat guvernul Ortega drept o dictatură şi a impus sancţiuni împotriva a peste 2.350 de funcţionari din Nicaragua şi rude ale acestora.