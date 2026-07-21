Procurorii din Los Angeles susțin că artistul D4vd și-ar fi ucis iubita adolescentă, Celeste Rivas Hernandez, după o ceartă în care fata l-ar fi amenințat că va dezvălui informații compromițătoare despre relația lor. Potrivit documentelor judiciare, cântărețul ar fi clacat şi ar fi înjunghiat-o mortal, apoi i-ar fi dezmembrat trupul și l-ar fi ascuns în portbagajul unei mașini Tesla, sperând că nimeni nu îl va suspecta. Artistul a pledat nevinovat, iar avocatul său afirmă că probele vor demonstra că acesta nu a ucis-o și nu a provocat moartea fetei.

Noi acuzaţii în cazul lui D4vd. De ce şi-ar fi ucis artistul iubita de 14 ani, ultimele ore din viaţa fetei - Profimedia

Cearta îndelungată dintre tânărul muzician care a creat un imn pentru Fortnite și adolescenta - Celeste Rivas - fugită de acasă, din 22 aprilie 2025, avea să marcheze sfârșitul unei relații tumultuoase.

Noi acuzaţii în cazul crimei lui Celeste Rivas. D4vd a pledat nevinovat

Conflictul a fost surprins în mesaje text care sugerau că Celeste Rivas Hernandez era geloasă pe relațiile cântărețului și compozitorului D4vd cu alte femei, potrivit unui memoriu de nouă pagini în care procurorii din Los Angeles au prezentat probele invocate pentru inculparea acestuia pentru uciderea adolescentei de 14 ani.

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Artistul, al cărui nume real este David Anthony Burke, ar fi "făcut-o să creadă că aveau un viitor împreună". Extrem de supărată, Celeste "a amenințat că va dezvălui informații compromițătoare despre relația ei" cu D4vd, care avea atunci 20 de ani, "pentru a-i pune capăt carierei și a-i distruge viața", se arată în document.

Primul său album de studio, "Withered", urma să fie lansat la doar câteva zile după ceartă, punând cap la cap ultimele ore cumplite din viața lui Celeste, despre care procurorii spun că s-au încheiat după ce adolescenta a fost înjunghiată mortal și apoi dezmembrată într-o piscină gonflabilă. Cântăreţul ar fi încercat să scape de trupul tinerei cu ajutorul unor drujbe comandate de pe Amazon.

"Avea deja o carieră emergentă de mai multe milioane de dolari", se arată în document. "Avea, de asemenea, mai multe contracte de promovare a unor produse, care erau extrem de profitabile".

Ultimele clipe din viaţa fetei

Potrivit acuzării, crima ar fi avut loc pe 23 aprilie 2025. În seara următoare, D4vd a participat la petrecerea de lansare a albumului, înainte de a pleca într-un turneu internațional la sfârșitul lunii iulie. Mesajele text sugerau că D4vd o manipulase pe Celeste chiar și după despărțirea lor, în noiembrie 2024, au scris procurorii. Schimburile lor de mesaje au continuat, la fel și relația sexuală, potrivit documentelor prezentate în instanţă.

Într-un mesaj, Celeste a scris: "Tot ce facem este să facem sex și să stăm împreună, omule. Eu vreau mai mult de atât pentru mine".

D4vd, care are acum 21 de ani, și Celeste se cunoscuseră cu trei ani mai devreme, în 2022. Ea avea atunci doar 11 ani, potrivit documentului. Procurorii susțin că cei doi au început o relație sexuală în noiembrie 2023. El avea 18 ani, iar ea 13.

La scurt timp, Celeste avea să înceapă o perioadă tulbure în care a fugit de acasă, din Lake Elsinore, comitatul Riverside, California. D4vd, un artist cu un contract discografic în valoare de mai multe milioane de dolari, se afla în pragul celebrității internaționale. Tot în noiembrie 2023, el și-a făcut debutul într-o emisiune de noapte, la „Jimmy Kimmel Live!”, unde a interpretat piesa care l-a consacrat, „Romantic Homicide”.

În videoclipul melodiei, D4vd stă deasupra trupului însângerat al unei femei îmbrăcate într-o rochie albă, în timp ce cântă: "În mintea mea, te-am ucis / Și nici măcar nu am regretat".

D4vd a fost arestat în aprilie și a pledat nevinovat la acuzațiile de omor de gradul întâi cu circumstanțe speciale, abuz sexual continuat asupra unui copil sub 14 ani, omor și mutilarea unor rămășițe umane, potrivit CNN. După prezentarea acuzațiilor, Blair Berk, avocata cântărețului, a susținut nevinovăția lui D4vd și a declarat că probele "vor arăta că David Burke nu a ucis-o pe Celeste Rivas Hernandez și nu a provocat moartea acesteia".

Celeste a fost dată dispărută de familie și prieteni în mai multe rânduri, începând din primele luni ale anului 2024.

Rămășițele sale au fost găsite în portbagajul mașinii Tesla a lui D4vd, ridicată de autorități în Los Angeles, pe 8 septembrie 2025, la o zi după data la care fata ar fi împlinit 15 ani.

"A stat lângă ea în timp ce sângera până la moarte", susțin procurorii

În noaptea de după cearta din aprilie 2025, D4vd ar fi trimis un Uber la locuința lui Celeste din Lake Elsinore pentru a o aduce la casa sa din Hollywood Hills, potrivit memoriului acuzării.

Adolescenta a fost lăsată la locuința lui în jurul orei 22:10.

"Știind că trebuia să reducă victima la tăcere înainte ca aceasta să-i distrugă cariera muzicală, așa cum îl amenințase, la foarte scurt timp după sosirea ei la locuința sa, inculpatul a înjunghiat-o mortal de mai multe ori și a stat lângă ea în timp ce sângera până la moarte", au scris procurorii.

În zilele de după crimă, D4vd ar fi cumpărat online "două drujbe", precum și "un sac pentru cadavre, saci rezistenți pentru rufe și o piscină gonflabilă albastră", potrivit acuzării.

D4vd ar fi luat apoi "măsuri îngrozitoare pentru a distruge și a arunca trupul victimei", au susținut procurorii.

"După ce i-a așezat trupul în piscina gonflabilă, pentru a împiedica sângele să se scurgă pe podeaua garajului, inculpatul a folosit o drujbă și, posibil, alte unelte pentru a-i tăia membrele", se arată în document.

Fragmente mici de plastic albastru au fost găsite în rămășițele lui Celeste. Un expert al Poliției din Los Angeles a stabilit "o potrivire fizică" între fragmente și piscina gonflabilă albastră în care Celeste ar fi fost dezmembrată, potrivit procurorilor.

D4vd i-ar fi tăiat apoi degetele - inelarul și degetul mic de la mâna stângă - deoarece pe inelar avea tatuat numele lui.

"Degetele ei nu au fost recuperate", au scris procurorii.

O parte a trupului ar fi fost introdusă în sacul pentru cadavre, iar alte părți într-un sac de gunoi. D4vd ar fi pus apoi sacii în portbagajul frontal al mașinii sale Tesla, cu sacul pentru cadavre deasupra, lăsând trupul să se descompună, potrivit acuzării.

Pe măsură ce săptămânile au trecut, procurorii susțin că D4vd "i-a mințit pe prieteni, pe partenerii de afaceri și pe alte persoane care observaseră mirosul puternic de descompunere din locuința și din jurul mașinii sale".

Înainte de a pleca în turneul său de concerte, la sfârșitul lunii iulie 2025, cântărețul și compozitorul a parcat mașina Tesla după colțul locuinței sale. Când polițiștii au găsit rămășițele lui Celeste în portbagaj, acestea se aflau într-o "stare avansată de descompunere", potrivit raportului medicului legist.

"Nu există cuvinte care să exprime durerea de nedescris prin care trece familia în acest moment", a declarat Patrick Steinfeld, avocatul familiei lui Celeste. "Ei încă au facturi de plătit și locuri de muncă la care trebuie să meargă în fiecare zi. Tot ce își doresc este timp pentru a-și trăi durerea și pentru a se vindeca."